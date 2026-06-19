Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

Сада смо добили директан доказ да колективни Брисел - који позива на демократију, говори о слободи говора и плурализму мишљења - блокира информације из Русије - навела је Захарова. Лавров је у ауторском тексту критиковао однос ЕУ према Русији и украјинској кризи. Ауторски текст шефа руске дипломатије требало је да буде објављен у европском издању листа "Политико", али је одлуком Уређивачког колегијума "Политика" објављивање отказано у посљедњем тренутку, преноси Срна.