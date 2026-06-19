Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

Аутор:АТВ редакција
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Одбијање листа "Политико" да објави чланак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова показује да Брисел блокира информације које долазе са руске стране, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Сада смо добили директан доказ да колективни Брисел - који позива на демократију, говори о слободи говора и плурализму мишљења - блокира информације из Русије - навела је Захарова. Лавров је у ауторском тексту критиковао однос ЕУ према Русији и украјинској кризи. Ауторски текст шефа руске дипломатије требало је да буде објављен у европском издању листа "Политико", али је одлуком Уређивачког колегијума "Политика" објављивање отказано у посљедњем тренутку, преноси Срна.
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