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Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 12:04

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Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране
Фото: Танјуг/АП

Одбијање листа "Политико" да објави чланак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова показује да Брисел блокира информације које долазе са руске стране, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Сада смо добили директан доказ да колективни Брисел - који позива на демократију, говори о слободи говора и плурализму мишљења - блокира информације из Русије - навела је Захарова. Лавров је у ауторском тексту критиковао однос ЕУ према Русији и украјинској кризи. Ауторски текст шефа руске дипломатије требало је да буде објављен у европском издању листа "Политико", али је одлуком Уређивачког колегијума "Политика" објављивање отказано у посљедњем тренутку, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Марија Захарова

Брисел

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