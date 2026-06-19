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Серија јаких земљотреса погодила Русију недалеко од нуклеарне базе: Грађанима издато упозорење

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 11:21

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Серија јаких земљотреса погодила Русију недалеко од нуклеарне базе: Грађанима издато упозорење
Фото: Pixabay

Серија јаких земљотреса, јачине и до 6,7 степени по Рихтеру, погодило је обалу Камчатке у свега сат и по времена.

Снажни потреси су кренули око 8 часова по нашем времену. Први је био јачине 5,5, други јачине 6,7 степени. УТЦ. Након тога су услиједили слабији потреси. У 08:52 по српском времену забиљежен је земљотрес јачине 6,2, а у 09:03 потрес јачине 5,3 степена по Рихтеру.

Сви су се догодили у Тихом океану, на удаљености од око 150 до 180 километара од нуклеарне подморничке базе Рибачи. Нема података о материјалној штети ни о повређенима.

Након потреса издато је упозорење на опасност од мањег цунамија и доласка таласа на копно.

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"Према подацима Центра за цунами, могућ је долазак таласа до обале“, саопштила је прес служба регионалне управе Министарства за ванредне ситуације Русије.

Становништво региона позвано је да не борави у приобалним зонама. Према прогнозама, у области Петропавловска Камчатског очекује се талас висине шест центиметара. Он би требало да стигне до административног центра региона у 19:53 по локалном времену.

Ка обали код насеља Уст-Камчатск у 19:33 могао би да стигне талас висине 25 центиметара, а до села Никољское 38 центиметара.

Грађани у Петропавловску свједочили су да се потрес "добро осјетио".

"Осјетили смо на првом спрату, трајао је доста дуго", "Као у таласима да је ишао, дуго је тресло", писали су грађани на платформи ЕМСЦ.

(телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Русија

Камчатка

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