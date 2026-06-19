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Макрон: Споразум не значи да је рат завршен

19.06.2026 08:10

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Макрон: Споразум не значи да је рат завршен
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је да не вјерује да је рат између Сједињених Америчких Држава и Ирана “у потпуности завршен”, упркос споразуму који је претходног дана потписан у Версају.

Споразум доноси наду за стабилизацију региона

Макрон је у интервјуу за телевизију Франце 2 у четвртак, 18.јуна, оцијенио да је “увијек боље имати споразум него рат”, али је упозорио да и даље постоји ризик од ескалације, наводећи да свијет улази у “нову фазу сарадње и дијалога”, која би могла допринијети стабилизацији региона и омогућити безбједнији проток нафтних танкера кроз Хормушки мореуз.

Такође је изразио очекивање да би то могло довести до постепеног пада цијена горива.

Порука Нетанјаху: Потребна одговорност и рационалност

Говорећи о Блиском истоку, француски предсједник је позвао израелског премијера Бењамина Нетанјахуа да покаже “одговорност и рационалност”, оцјењујући да дуготрајна војна операција против Хезболаха на југу Либана није у интересу Израела.

“Хезболах је опасност за Израел, то је апсолутно тачно, али безбједност јеврејске државе не може бити гарантована освајањем сусједне територије”, рекао је истакао је Макрон и додао да ће поново настојати да мобилише међународну заједницу како би “помогла либанској војсци да поврати контролу над својом територијом”, преноси Тан‌југ.

Према његовим ријечима, Нетанјаху својим потезима у Гази, на Западној обали и у Либану “појачава осјећај огорчености и насиља у региону”.

Француска жели јачање улоге либанске војске

Макрон је најавио и да ће Француска наставити да мобилизује међународну заједницу како би се ојачала улога либанске војске и повратила контрола над територијом.

Говорећи о ситуацији у Украјини, Макрон је похвалио “изузетну храброст” украјинских снага, наводећи да њихова способност производње и употребе дронова показује висок ниво иновације у рату против Русије.

“Украјина се опире храброшћу, иновативним капацитетом и војном производном способношћу која је задивила све од првог дана”, додао је

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Тагови :

Емануел Макрон

Француска

Иран

Америка

споразум

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