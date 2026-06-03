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Захарова: Контрадикторне изјаве Макрона о Русији и Бјелорусији

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:23

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Захарова: Контрадикторне изјаве Макрона о Русији и Бјелорусији
Фото: X

Изјаве француског предсједника Емануела Макрона о Русији и Бјелорусији су контрадикторне, рекла је агенцији РИА Новости портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"То је дихотомија - не знамо који дио Макронових изјава ће неко чути у одређеном тренутку. Неко ће чути за сарадњу, позив који је упућен бјелоруском предсједнику /Александру Лукашенку/, иако је ријеч о Русији", навела је Захарова.

Она је истакла да ће други чути како Макрон каже "да је нормално да се заплијене танкери који легално плове под свјетским заставама и по океанима, по распореду и у складу са нормама о свјетским заставама и океанима".

"Поморско право ће за неке људе бити оличење разума, а за друге оличење ирационалности", додала је Захарова.

Француске власти саопштиле су јуче да је њихова војска задржала танкер "Тагор" у Атлантском океану.

Из Амбасаде Русије у Паризу је агенцији РИА Новости речено да Француска није обавијестила руску страну о својим акцијама.

Капетан танкера је, према прелиминарним информацијама, руски држављанин.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков назвао је поступке Француске незаконитим, на граници са пиратеријом, преноси Срна

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Бјелорусија

Француска

Емануел Макрон

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