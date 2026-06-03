Захарова: Контрадикторне изјаве Макрона о Русији и Бјелорусији

Аутор:АТВ
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Изјаве француског предсједника Емануела Макрона о Русији и Бјелорусији су контрадикторне, рекла је агенцији РИА Новости портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"То је дихотомија - не знамо који дио Макронових изјава ће неко чути у одређеном тренутку. Неко ће чути за сарадњу, позив који је упућен бјелоруском предсједнику /Александру Лукашенку/, иако је ријеч о Русији", навела је Захарова.
Она је истакла да ће други чути како Макрон каже "да је нормално да се заплијене танкери који легално плове под свјетским заставама и по океанима, по распореду и у складу са нормама о свјетским заставама и океанима".
"Поморско право ће за неке људе бити оличење разума, а за друге оличење ирационалности", додала је Захарова.
Француске власти саопштиле су јуче да је њихова војска задржала танкер "Тагор" у Атлантском океану.
Из Амбасаде Русије у Паризу је агенцији РИА Новости речено да Француска није обавијестила руску страну о својим акцијама.
Капетан танкера је, према прелиминарним информацијама, руски држављанин.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков назвао је поступке Француске незаконитим, на граници са пиратеријом, преноси Срна
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