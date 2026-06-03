Дронови стигли до Путиновог родног града - гори нафтни терминал у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Украјински дронови су напали војни погон у Тамбовској области и највећи руски нафтни терминал у Балтичком мору, у Санкт Петербургу, уочи отварања Међународног економског форума у том граду, на коме ће, како се очекује у петак говорити Владимир Путин. Неколико особа je повријеђено саопштиле су градске власти.
Педесет дронова оборено изнад Лењинградске области
Снаге противваздушне одбране обориле су 50 беспилотних летјелица изнад Лењинградске области, саопштио је губернатор Александар Дрозденко.
"Педесет беспилотних летелица је оборено изнад Лењинградске области. Борбене операције се настављају", написао је Дрозденко на свом каналу Макс.
Ukrainian drones opening "St. Petersburg International Economic Forum"— Liveuamap (@Liveuamap) June 3, 2026
Drones have attacked oil terminal in Sankt-Peterburg https://t.co/hZAqwwzsKi pic.twitter.com/y90IilbZ90
Два припадника Министарства за ванредне ситуације су погинула, а два су повријеђена у украјинском нападу на руску Смоленску област, саопштио је губернатор те области Василиј Анохин.
Он је на платформи Макс навео да су два радника хитне службе погинула у пожару након напада украјинског дрона на Смоленску област, а да су два повријеђена, као и један цивил.
Удар на терминал пред отварање Економског форума, Путин говори у петак
Напад на терминал догодио се на дан отварања Међународног економског форума у Санкт Петербургу (СПИЕФ), који ће се одржати од 3. до 6. јуна. Очекује се да ће Владимир Путин говорити на форуму у петак.
ЕкспоФорум, где ће се догађај одржати, налази се 17 километара од нафтног терминала који је погођен.
Неколико особа повријеђено у Санкт Петербугу
Неколико особа повређено је јутрос у украјинском нападу дроновима на инфраструктурне објекте у Санкт Петербургу, саопштила је прес-служба градске владе.
Прецизира се да су у нападу оштећени инфраструктурни објекти у Кронштатском, Кировском и Красноселском округу Санкт Петербурга.
Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у руском нападу на Херсон на југу Украјине током ноћи, саопштио је шеф регионалне администрације Александар Прокудин.
Он је објавио на Телеграму да су руске снаге током ноћи напале Дњепровски округ Херсона беспилотним летјелицама и артиљеријом.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Најновије
11
58
11
53
11
40
11
25
11
20
Тренутно на програму