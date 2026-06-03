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Дронови стигли до Путиновог родног града - гори нафтни терминал у Санкт Петербургу

Аутор:

АТВ
03.06.2026 09:16

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Санкт Петербург напад дрона
Фото: Tanjug/AP Photo

Украјински дронови су напали војни погон у Тамбовској области и највећи руски нафтни терминал у Балтичком мору, у Санкт Петербургу, уочи отварања Међународног економског форума у ​​том граду, на коме ће, како се очекује у петак говорити Владимир Путин. Неколико особа je повријеђено саопштиле су градске власти.

Педесет дронова оборено изнад Лењинградске области

Снаге противваздушне одбране обориле су 50 беспилотних летјелица изнад Лењинградске области, саопштио је губернатор Александар Дрозденко.

"Педесет беспилотних летелица је оборено изнад Лењинградске области. Борбене операције се настављају", написао је Дрозденко на свом каналу Макс.

Нападнута руска Смоленска област, има погинулих

Два припадника Министарства за ванредне ситуације су погинула, а два су повријеђена у украјинском нападу на руску Смоленску област, саопштио је губернатор те области Василиј Анохин.

Он је на платформи Макс навео да су два радника хитне службе погинула у пожару након напада украјинског дрона на Смоленску област, а да су два повријеђена, као и један цивил.

Удар на терминал пред отварање Економског форума, Путин говори у петак

Напад на терминал догодио се на дан отварања Међународног економског форума у ​​Санкт Петербургу (СПИЕФ), који ће се одржати од 3. до 6. јуна. Очекује се да ће Владимир Путин говорити на форуму у петак.

ЕкспоФорум, где ће се догађај одржати, налази се 17 километара од нафтног терминала који је погођен.

Неколико особа повријеђено у Санкт Петербугу

Неколико особа повређено је јутрос у украјинском нападу дроновима на инфраструктурне објекте у Санкт Петербургу, саопштила је прес-служба градске владе.

Прецизира се да су у нападу оштећени инфраструктурни објекти у Кронштатском, Кировском и Красноселском округу Санкт Петербурга.

Руски напад на Херсон, има погинулих и рањених

Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у руском нападу на Херсон на југу Украјине током ноћи, саопштио је шеф регионалне администрације Александар Прокудин.

Он је објавио на Телеграму да су руске снаге током ноћи напале Дњепровски округ Херсона беспилотним летјелицама и артиљеријом.

(РТРС)

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Подијели:

Тагови :

Русија

Санкт Петербург

Напад дроновима

Економски форум Русија

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