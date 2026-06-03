Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нафтни терминал у Санкт Петербургу, смјештен у руској Лењинградској области, наводно се нашао се на удару у раним јутарњим сатима 3. јуна, пишу украјински медији.
Како пише Кијев Индепендент, одјекнуле су "снажне експлозије и извио је пожар на једном од најважнијих енергетских објеката у Русији".
Ukraine's UAVs engage in strategic attacks inside russia...— Aleksandr X (@AleksandrX13) June 3, 2026
Ukrainian UAVs have paid a visit to the russian company JSC 'Progress'.
⚔️ The company is known for the production of high-tech equipment for aviation and missile control systems.
⚔️ Targets in Moscow and St.… pic.twitter.com/Ko6yEyLgoD
На друштвеним мрежама су објављене фотографије и видеоснимке гласних детонација и великог пожара изазваног, а аутентичност снимака није потврђена.
Ukrainian drones continue to pound St Petersburg, with several successful waves, the city's landmarks shrouded in smoke. pic.twitter.com/TIrJxdgmzX— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2026
Инфраструктурни објекти у Кронштатском, Кировском и Красноселском округу Санкт Петербурга нападнути су дроновима рано у сриједу ујутру, при чему је повријеђено неколико људи, саопштила је прес-служба градског гувернера.
„Рано јутрос, инфраструктурни објекти у Кронштатском , Кировском и Красноселском округу нападнути су од стране украјинских нацистичких беспилотних летјелица... Неколико људи је повређено. Није било жртава“, наводи се у саопштењу .
Према саопштењу службе за штампу, оштећено је неколико објеката. У току су радови на чишћењу.
Нафтни терминал у Санкт Петербургу је о једном од највећих руских складишта и извозних терминала за нафтне деривате. Објекат се налази на обали Финског залива, у склопу Велике луке Санкт Петербург, а годишње кроз њега прође око 12,5 милиона тона нафтних производа који се превозе ријечним, жељезничким и друмским саобраћајем.
Напад се догодио управо на дан почетка Међународног економског форума у Санкт Петербургу, традиционалног окупљања политичких и пословних елита које сваке године организује предсједник Русије Владимир Путин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
20 ч3
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
08
54
08
50
08
46
08
41
08
40
Тренутно на програму