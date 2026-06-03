Logo
Large banner

Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:17

Коментари:

0
Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу
Фото: X

Нафтни терминал у Санкт Петербургу, смјештен у руској Лењинградској области, наводно се нашао се на удару у раним јутарњим сатима 3. јуна, пишу украјински медији.

Како пише Кијев Индепендент, одјекнуле су "снажне експлозије и извио је пожар на једном од најважнијих енергетских објеката у Русији".

На друштвеним мрежама су објављене фотографије и видеоснимке гласних детонација и великог пожара изазваног, а аутентичност снимака није потврђена.

Огласили се и Руси

Инфраструктурни објекти у Кронштатском, Кировском и Красноселском округу Санкт Петербурга нападнути су дроновима рано у сриједу ујутру, при чему је повријеђено неколико људи, саопштила је прес-служба градског гувернера.

„Рано јутрос, инфраструктурни објекти у Кронштатском , Кировском и Красноселском округу нападнути су од стране украјинских нацистичких беспилотних летјелица... Неколико људи је повређено. Није било жртава“, наводи се у саопштењу .

Према саопштењу службе за штампу, оштећено је неколико објеката. У току су радови на чишћењу.

Нафтни терминал у Санкт Петербургу је о једном од највећих руских складишта и извозних терминала за нафтне деривате. Објекат се налази на обали Финског залива, у склопу Велике луке Санкт Петербург, а годишње кроз њега прође око 12,5 милиона тона нафтних производа који се превозе ријечним, жељезничким и друмским саобраћајем.

Напад се догодио управо на дан почетка Међународног економског форума у Санкт Петербургу, традиционалног окупљања политичких и пословних елита које сваке године организује предсједник Русије Владимир Путин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Санкт Петербург

Украјина

Нафта

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

Свијет

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

20 ч

3
Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

Свијет

Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

1 д

0
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Свијет

Лукашенко: Минск неће слати војнике у Украјини

2 д

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев упозорава на симетричне ударе на нуклеарке у Украјини или земљама НАТО-а

3 д

0

Више из рубрике

Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

Свијет

Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

1 ч

0
Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

Свијет

Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

1 ч

1
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Окончана талачка криза у Њемачкој: Србин се предао полицији

1 ч

0
Талачка криза: Мушкарац се забарикадирао у банци, испреговарано да пусти једног таоца

Свијет

Талачка криза: Мушкарац се забарикадирао у банци, испреговарано да пусти једног таоца

1 ч

0

  • Најновије

08

54

Возачи, опрез! Нестабилно вријеме и опасност од одрона

08

50

Најљепше вијести: Српска богатија за 24 бебе

08

46

Додик: Убијање Срба у Ледићима с циљем истребљења; Ослобађањем оптужених правосуђе починило злочин

08

41

Упозорење: У Српској јака киша и вјетар, могућ и град!

08

40

"Европа изгубила око три билиона евра због одбијања руске енергије"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner