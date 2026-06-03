Талачка криза: Мушкарац се забарикадирао у банци, испреговарано да пусти једног таоца

Аутор:АТВ
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Полиција у Бејкерсфилду у Калифорнији саопштила је у уторак да се мушкарац забарикадирао у банци с непознатим бројем људи након дојаве о постављеној бомби.
Полицајци су на мјесто догађаја стигли након пријаве да је у банку, у центру града, постављена бомба, али су затекли талачку кризу мушкарца који је наводно причврстио бомбу за тијело.
Ерик Селедон из Полицијске управе Бејкерсфилда потврдио је за локални Еј-Би-Си-јев канал 23Еј-Би-Си да је у банци мушкарац који се забарикадирао заједно с још неутврђеним бројем особа.
Према медијским извјештајима, на терену је било десетак полицијских возила, једно тактичко возило и више екипа хитних служби. Ту су специјалне екипе СВАТ-а, Одјељење за експлозиве, ФБИ, бројна полиција која такође користи и дронове.
Телефонски преговори с мушкарцем су у току, а током ноћи успјешно је испреговарано да један талац буде пуштен.
Из банке је саопштено да сарађују с полицијом и да им је приоритет безбједност свих укључених. Портпарол банке Питер Кели није изнио додатне детаље о ситуацији, преноси Кликс.
Због инцидента је више градских објеката стављено под блокаду, међу њима двије градске вијећнице, зграда Службе за развој града и сједиште полиције у Бејкерсфилду.
Бејкерсфилд има око 380.000 становника и административно је сједиште округа Керн, претежно руралног подручја око 160 километара сјевероисточно од Лос Анђелеса.
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