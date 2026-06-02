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Син насред улице убио оца полицајца: Нанио му више убода ножем

Аутор:

АТВ
02.06.2026 20:58

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Стравичан злочин догодио се у граду Пјатра Њамц у Румунији. Полицајац је убијен са више убода ножем насред улице, а осумњичени за убиство је његов рођени син.

Све је, према првим информацијама, почело спонтаним сукобом између њих двојице. Екипе хитне помоћи које су стигле на лице мјеста покушале су да интервенишу, али нису успјеле да спасу живот 50-годишњег мушкарца, јавља Антена Обсерватор.

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Његов син, стар 22 године, тренутно се налази у полицијском притвору. Истражиоци ће утврдити шта га је навело да убије свог оца.

Хитне службе су обавијештене позивом на број 112 у 20.59 часова, али екипе које су стигле на лице мјеста нису могле да помогну жртви, која је пронађена мртва. Према првим информацијама, осумњичени је ухапшен убрзо након инцидента.

Шта је саопштила полиција

"Дана 1. јуна ове године, око 20.59 часова, полицијски службеници Полицијске управе града Пјатра Њамц обавијештени су да је, након спонтаног сукоба, мушкарац стар 50 година, полицијски службеник у оквиру Службе за евиденцију возачких дозвола и регистрацију возила округа Неамц, док се налазио на Булевару Михаила Еминескуа у граду Пјатра Њамц, избоден ножем од стране свог сина старог 22 године."

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"На лице мјеста изашла је екипа Окружне службе хитне помоћи Неамц, која је констатовала смрт мушкарца."

"Младић се налази у притвору полиције, а биће предузете одговарајуће процесне мјере. Истрагу је преузело Тужилаштво при Окружном суду Њамца."

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Румунија

Убиство

Полиција

син убио оца

напад ножем

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