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Елек смијењен са свих функција

Извор:

АТВ

12.07.2026 23:08

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Недељко Елек
Фото: АТВ

Недељко Елек вечерас је смијењен са свих функција, потврђено је за АТВ.

Према сазнањима АТВ-а, Елек је искључен и из чланства у Савезу независних социјалдемократа.


Елек је обављао функцију директора компаније „Сарајево-гас“ из Источног Сарајева, а био је и предсједник Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“.


Елек је већ вечерас смијењен са позиције директора „Сарајево-гаса“ Источно Сарајево, а како сазнајемо, након Скупштине акционара, очекује се и његова смјена са мјеста предсједника Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“.

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Таг :

Недељко Елек

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