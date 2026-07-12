Елек смијењен са свих функција

Извор:
АТВ
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Недељко Елек вечерас је смијењен са свих функција, потврђено је за АТВ.
Према сазнањима АТВ-а, Елек је искључен и из чланства у Савезу независних социјалдемократа.
Елек је обављао функцију директора компаније „Сарајево-гас“ из Источног Сарајева, а био је и предсједник Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“.
Елек је већ вечерас смијењен са позиције директора „Сарајево-гаса“ Источно Сарајево, а како сазнајемо, након Скупштине акционара, очекује се и његова смјена са мјеста предсједника Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“.
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