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Додик: МУП неће дозволити да се због било чијег профита догоди трагедија као у Сјеверној Македонији

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 18:55

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Безбједност наших грађана нема цијену. МУП Републике Српске неће дозволити да се због било чијег профита догоди трагедија какву је доживјела Сјеверна Македонија, када су угашена 62 млада живота, поручио је предсједник Милорад Додик.

- У Палама су утврђене озбиљне незаконитости - од неиспуњавања безбједносних и противпожарних стандарда до ангажовања неовлашћених лица из криминогене структуре за обезбјеђење. То је морао знати начелник Пала. Дужност полиције је да реагује и спроводи закон. Да се, не дај боже, догодила трагедија, сви би питали гдје су били државни органи. Тада би били у праву, али посљедице нико не би могао отклонти, а губитке надомјестити. Зато подржавам одлучно поступање полиције у заштити живота и безбједности грађана - нагласио је Додик.

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Додик наглашава да свако ко је евентуално прекорачио овлашћења или поступио супротно правилима службе, сносиће одговорност.

- Али једно мора бити јасно - полиција Републике Српске мора имати снагу и ауторитет да спроводи закон и штити грађане, без изузетка и без притисака, чак и ако неко од њених припадника не поступи по правилу - написао је Додик на мрежи Икс.

Он је подвукао да подржава рад МУП-а и министра Жељка Будимира, а у наредним данима разговараће с људима који сматрају да су оштећени.

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- Жеља опозиције да направи случај тамо гдjе га нема, говори да им безбједност људи ништа не значи и да ће све злоупотријебити да прикрију своју неспособност. Далеко било да им се омакне да се дочепају било какве власти, ко би са њима био сигуран - рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

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