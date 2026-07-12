Додик: МУП неће дозволити да се због било чијег профита догоди трагедија као у Сјеверној Македонији

- У Палама су утврђене озбиљне незаконитости - од неиспуњавања безбједносних и противпожарних стандарда до ангажовања неовлашћених лица из криминогене структуре за обезбјеђење. То је морао знати начелник Пала. Дужност полиције је да реагује и спроводи закон. Да се, не дај боже, догодила трагедија, сви би питали гдје су били државни органи. Тада би били у праву, али посљедице нико не би могао отклонти, а губитке надомјестити. Зато подржавам одлучно поступање полиције у заштити живота и безбједности грађана - нагласио је Додик.

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Додик наглашава да свако ко је евентуално прекорачио овлашћења или поступио супротно правилима службе, сносиће одговорност.

- Али једно мора бити јасно - полиција Републике Српске мора имати снагу и ауторитет да спроводи закон и штити грађане, без изузетка и без притисака, чак и ако неко од њених припадника не поступи по правилу - написао је Додик на мрежи Икс.

Он је подвукао да подржава рад МУП-а и министра Жељка Будимира, а у наредним данима разговараће с људима који сматрају да су оштећени.

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- Жеља опозиције да направи случај тамо гдjе га нема, говори да им безбједност људи ништа не значи и да ће све злоупотријебити да прикрију своју неспособност. Далеко било да им се омакне да се дочепају било какве власти, ко би са њима био сигуран - рекао је Додик.