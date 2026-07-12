Пао авион у Аустрији: Има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а двије тешко повријеђене када се данас срушио мали авион у мјесту Гаминг у највећој аустријској покрајини, Доњој Аустрији, преносе локални медији.
У несрећи су смртно страдали пилот стар 47 година, као и једна жена, док су петнаестогодишња дјевојчица и 41-годишњи мушкарац тешко повријеђени, преноси „Кроне“.
На терен су у великом броју изашли ватрогасци, припадници хитне помоћи, полиција и друге службе за ванредне ситуације.
In Gaming (Bezirk Scheibbs) lief ein aufwendiger Rettungs- und Bergeeinsatz: Ein Kleinflugzeug mit vier Personen an Bord stürzte ab. https://t.co/HgYUESeWWp— heute.at (@Heute_at) July 12, 2026
Како се наводи, могуће је да је узрок пада авиона био технички квар. Авион типа „Пајпер ПА-28“ срушио се у шумски предио, на око 100 метара од насеља Нојхаус.
У летјелици су се налазиле четири особе, сви из округа Амштетен. Неприступачан терен отежао је акцију спасавања, а ватрогасци су морали моторним тестерама да се пробијају до малог авиона, као и да пређу поток. Тешку опрему за спасавање морали су сами да преносе преко тог терена.
Истовремено, с обзиром на то да у том подручју нема сигнала за мобилне телефоне, спасиоци су морали да комуницирају путем радио-везе.
На мјесту несреће било је 90 ватрогасаца, као и припадници службе за спасавање на планини, хитне помоћи и полиције.
Они су затекли потпуно уништену летјелицу, а тешко повријеђени су евакуисани са мјеста несреће помоћу опреме за спасавање и посебног ужета, те су хеликоптером превезени у болнице у Линцу и Амштетену.
Мјесто пада је ограђено, а комисија за истрагу ваздухопловних несрећа изашла је на терен.
Према првим извјештајима, узрок је можда технички квар, а очевици су наводно чули необичне звукове мотора.
Тужилаштво је наложило обдукцију тијела пилота, преноси Танјуг.
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