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Пао авион у Аустрији: Има мртвих и повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 19:10

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Двије особе су погинуле, а двије тешко повријеђене када се данас срушио мали авион у мјесту Гаминг у највећој аустријској покрајини, Доњој Аустрији, преносе локални медији.

У несрећи су смртно страдали пилот стар 47 година, као и једна жена, док су петнаестогодишња дјевојчица и 41-годишњи мушкарац тешко повријеђени, преноси „Кроне“.

На терен су у великом броју изашли ватрогасци, припадници хитне помоћи, полиција и друге службе за ванредне ситуације.

Како се наводи, могуће је да је узрок пада авиона био технички квар. Авион типа „Пајпер ПА-28“ срушио се у шумски предио, на око 100 метара од насеља Нојхаус.

У летјелици су се налазиле четири особе, сви из округа Амштетен. Неприступачан терен отежао је акцију спасавања, а ватрогасци су морали моторним тестерама да се пробијају до малог авиона, као и да пређу поток. Тешку опрему за спасавање морали су сами да преносе преко тог терена.

Истовремено, с обзиром на то да у том подручју нема сигнала за мобилне телефоне, спасиоци су морали да комуницирају путем радио-везе.

На мјесту несреће било је 90 ватрогасаца, као и припадници службе за спасавање на планини, хитне помоћи и полиције.

Они су затекли потпуно уништену летјелицу, а тешко повријеђени су евакуисани са мјеста несреће помоћу опреме за спасавање и посебног ужета, те су хеликоптером превезени у болнице у Линцу и Амштетену.

Мјесто пада је ограђено, а комисија за истрагу ваздухопловних несрећа изашла је на терен.

Према првим извјештајима, узрок је можда технички квар, а очевици су наводно чули необичне звукове мотора.

Тужилаштво је наложило обдукцију тијела пилота, преноси Танјуг.

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Тагови :

пао авион

Аустрија

Авионска несрећа

трагедија

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