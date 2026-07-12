Економисти упозоравају: Ел Нињо пријети свјетским цијенама хране

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Економски експерти су упозорили да би овогодишњи супер-Ел Нињо глобални атмосферско-океански феномен могао да изазове озбиљан шок за глобалне цијене хране који би могао да потраје до 2028. године.
Док рат у Ирану подиже свјетске цијене хране на највиши ниво у посљедње три године, економисти упозоравају да ланци снабдијевања истовремено трпе "два шока" подстакнута екстремним временским приликама повезаним са глобалним загријавањем, преноси Гардијан.
Научници су навели да Ел Нињо 2026-2027. године који настаје када промјене у обрасцима вјетра омогуће ширење топлије воде преко централног и источног екваторијалног дијела Пацифика, има историјски потенцијал да развије озбиљан климатски догађај који ће подстицати топлотне таласе, поплаве и олујно вријеме.
Национална управа за океане и атмосферу САД (НОАА) потврдила је прошлог мјесеца да се услови за загријавање океана учвршћују на Пацифику и да постоји 63 одсто шансе да температуре површине мора касније ове године премаше 2 степена Целзијуса изнад нормале.
У вријеме када домаћинства широм свијета већ осјећају притисак због растућих трошкова живота, стручњаци кажу да би екстремни Ел Нињо, неформално описан као 'супер' или 'Годзила' Ел Нињо могао додатно да појача тај притисак.
Изгледа да би нови инфлациони шок могао да узнемири централне банке, повећавајући забринутост да би каматне стопе могле да остану на високом нивоу, упозоравају економски експерти, преноси Н1.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
18
21
18
17
17
54
17
36
17
21
Тренутно на програму