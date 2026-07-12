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Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 15:28

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Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку
Фото: X

Удари на украјински трајект, теретни и рибарски брод изведени су с циљем смањења могућности за транспорт војне технике Оружаних снага Украјине у зони Црног мора, саопштило је Министарство одбране Русије.

Руски одбрамбени ресор је објавио снимке на којима се виде удари на трајект, теретни и рибарски брод у луци Черноморск, који су превозили терет намијењен украјинским оружаним снагама.

У саопштењу су додали да су удари беспилотним летјелицама "герањ-4 сикер" изведени с циљем смањења могућности за транспорт наоружања и војне технике у оперативној зони Црног мора.

Како су истакли, рибарски брод погођен у удару Оружаних снага Русије у Одеској области био је преуређен за лансирање беспосадних чамаца, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Руска војна операција 2026

Напад дроновима

Герањ

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