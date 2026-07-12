Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку

Аутор:АТВ редакција
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Удари на украјински трајект, теретни и рибарски брод изведени су с циљем смањења могућности за транспорт војне технике Оружаних снага Украјине у зони Црног мора, саопштило је Министарство одбране Русије.
Руски одбрамбени ресор је објавио снимке на којима се виде удари на трајект, теретни и рибарски брод у луци Черноморск, који су превозили терет намијењен украјинским оружаним снагама.
У саопштењу су додали да су удари беспилотним летјелицама "герањ-4 сикер" изведени с циљем смањења могућности за транспорт наоружања и војне технике у оперативној зони Црног мора.
Како су истакли, рибарски брод погођен у удару Оружаних снага Русије у Одеској области био је преуређен за лансирање беспосадних чамаца, преноси РТ Балкан.
Footage shows Russian Geran-4 loitering munitions equipped with electro-optical (EO) seekers striking vessels in the port of Chornomorsk, Odesa Oblast. pic.twitter.com/0G0tooiASB— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 12, 2026
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