Трамп одобрио отварање моста између Канаде и Сједињених Држава

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп одобрио је отварање моста на ријеци Детроит који ће повезати Сједињене Државе и Канаду.
Очекује се да ће међународни мост "Горди Хау" бити отворен 27. јула, 13 година послије покретања пројекта и након што је Трамп одустао од својих примједаба на тај пројекат, преноси "Фајненшел тајмс".
"Нека обје земље имају много година успјеха са овим дивним новим пројектом", поручио је Трамп.
Мост вриједности 4,5 милијарди долара дуго је био предмет спорова у односима САД и Канаде, који су се додатно погоршали током Трамповог другог предсједничког мандата.
Трамп је изјавио у фебруару да неће дозволити отварање моста све док Канада у потпуности не надокнади уложени новац Сједињеним Државама, преноси Срна
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