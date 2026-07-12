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"Бијела кућа више неће бити безбједна за Трампа"

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 12:32

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ирански посланик Алаедин Боруџерди и члан парламентарног Одбора за националну безбједност, рекао је да Бијела кућа "више неће бити безбједна" за америчког предсједника Доналда Трампа.

Боруџерди је нагласио да је освета за убиство бившег врховног вође Алија Хамнеија постала "обавеза" за његове сљедбенике и "све слободне људе широм свијета".

Додао је да Трамп, израелски премијер Бењамин Нетањаху и "њихови агенти" треба да очекују да ће "слободни људи свијета спровести руку божанске освете", додајући да "ниједно мјесто на свету, чак ни Бијела кућа, неће бити безбједно" за њих.

Такође је рекао да је одмазда постала "глобални покрет" умЈесто "ограниченог одговора", преноси Б92

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Тагови :

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

Америка

Иран

Израел

Бијела кућа

атентат

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