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Славну глумицу ударио гром у кући!

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 10:36

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гром ударио у Ајфелов торањ у Паризу
Фото: Facebook/Extreme Weather/printscreen

Глумица Шерон Стоун је током каријере играла неке од најпознатијих филмских улога, али њен живот ван камера обиљежили су и тренуци у којима се суочавала са ситуацијама опасним по живот.

Холивудска глумица је једном приликом испричала детаље једног од најнеобичнијих догађаја који јој се догодио - тренутка када ју је у сопственој кући ударио гром.

Иако звучи као сцена из филма, Стоунова тврди да се све догодило у њеној кухињи, док је обављала сасвим обичан кућни посао. Како је испричала у једном подкасту, сплет околности довео је до тога да се у дјелићу секунде нађе у животној опасности.

"Одлетјела сам кроз цијелу кухињу"

Глумица је објаснила да је у тренутку несреће сипала воду у пеглу. Једном руком држала је славину, док је друга била на пегли, када је изненада дошло до удара грома.

"Једна рука ми је и даље била на славини, а друга на пегли и одједном - ударио је гром, а вода је била проводник. Одлетјела сам кроз цијелу кухињу и ударила у фрижидер", присетила се Шерон Стоун.

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Након инцидента, њена мајка ју је одмах одвезла код љекара, гдје су јој урађене додатне контроле. Глумица је навела да су резултати показали присуство велике количине електрицитета у тијелу.

"ЕКГ је показивао велики електрицитет у мом телу. Морала сам да радим ЕКГ десет дана узастопно", рекла је Стоунова.

Иако је преживјела удар грома, овај догађај није био једини тренутак у њеном животу када се нашла у близини смрти.

Шерон Стоун преживјела више опасних ситуација

Глумица је признала да је током живота имала неколико озбиљних здравствених и животних изазова због којих је постала свјесна колико је мало потребно да се све промјени у једном тренутку.

Једном приликом се тешко повредила када се посекла по врату, али је имала срећу да није закачила вену. Ипак, један од најтежих периода у њеном животу догодио се 2001. године, када је доживјела мождану анеуризму.

Стоунова је раније говорила о томе колико јој је тај здравствени проблем променио поглед на живот, али и колико је дуг био пут опоравка.

Данас, када се осврне на све кроз шта је прошла, глумица истиче колико је захвална што је добила прилику да настави живот и каријеру. Њена прича о удару грома још једном је подсетила јавност да се најдраматичнији тренуци понекад крију управо у најобичнијим свакодневним ситуацијама.

(телеграф)

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Тагови :

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удар грома

Шерон Стоун

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