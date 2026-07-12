Славну глумицу ударио гром у кући!

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Шерон Стоун је током каријере играла неке од најпознатијих филмских улога, али њен живот ван камера обиљежили су и тренуци у којима се суочавала са ситуацијама опасним по живот.
Холивудска глумица је једном приликом испричала детаље једног од најнеобичнијих догађаја који јој се догодио - тренутка када ју је у сопственој кући ударио гром.
Иако звучи као сцена из филма, Стоунова тврди да се све догодило у њеној кухињи, док је обављала сасвим обичан кућни посао. Како је испричала у једном подкасту, сплет околности довео је до тога да се у дјелићу секунде нађе у животној опасности.
Глумица је објаснила да је у тренутку несреће сипала воду у пеглу. Једном руком држала је славину, док је друга била на пегли, када је изненада дошло до удара грома.
"Једна рука ми је и даље била на славини, а друга на пегли и одједном - ударио је гром, а вода је била проводник. Одлетјела сам кроз цијелу кухињу и ударила у фрижидер", присетила се Шерон Стоун.
Србија
Од удара грома страдао младић (26)
Након инцидента, њена мајка ју је одмах одвезла код љекара, гдје су јој урађене додатне контроле. Глумица је навела да су резултати показали присуство велике количине електрицитета у тијелу.
"ЕКГ је показивао велики електрицитет у мом телу. Морала сам да радим ЕКГ десет дана узастопно", рекла је Стоунова.
Иако је преживјела удар грома, овај догађај није био једини тренутак у њеном животу када се нашла у близини смрти.
Глумица је признала да је током живота имала неколико озбиљних здравствених и животних изазова због којих је постала свјесна колико је мало потребно да се све промјени у једном тренутку.
Једном приликом се тешко повредила када се посекла по врату, али је имала срећу да није закачила вену. Ипак, један од најтежих периода у њеном животу догодио се 2001. године, када је доживјела мождану анеуризму.
Стоунова је раније говорила о томе колико јој је тај здравствени проблем променио поглед на живот, али и колико је дуг био пут опоравка.
Данас, када се осврне на све кроз шта је прошла, глумица истиче колико је захвална што је добила прилику да настави живот и каријеру. Њена прича о удару грома још једном је подсетила јавност да се најдраматичнији тренуци понекад крију управо у најобичнијим свакодневним ситуацијама.
(телеграф)
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