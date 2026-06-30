Огласила се Јелисавета Орашанин, по први пут о разводу и новој љубавној вези

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Јелисавета Орашанин ријетко говори о свом приватном животу, али је сада потпуно искрено проговорила о томе како усклађује суров радни темпо са мајчинством и одрастањем кћерке Петре и сина Богдана.
Упркос динамичном животу “на точковима” и сталном интересовању јавности, она успјешно чува свој мир и породичну оазу.
Иако важи за особу са фантастичном организацијом времена, без које не би могла да функционише, Јелисавета Орашанин признаје да уочи великих догађаја, попут премијера, баланс са породичним обавезама скоро никада није идеалан.
– Тада највише трпи одмор, а некад и вријеме које бих вољела да проведем потпуно присутна са њима. Ипак, трудим се да Петра и Богдан не осјете стрес који мој посао и честа паковања носе – искрена је глумица којој су дјеца на првом мјесту.
– Много ми значи што имам куме, класу и пријатеље. То су људи који тачно знају како изгледају наши успони, падови, чекања, несигурности и велика узбуђења. У овом послу вас јавност често види само кроз премијере и успјехе, а заправо иза свега стоје године рада, одрицања и преиспитивања. Драгоцјено је имати некога ко вас разумије без сувишних ријечи – објашњава Јелисавета за Хeло.
Иако је стално под лупом јавности, глумица од самог почетка каријере успијева да одржи јасну границу између посла и приватног живота.
– Данас је далеко теже сачувати приватност него раније, управо зато што у јавности постоји привид да људи имају право да знају баш све. Од почетка каријере имала сам потребу да неке ствари задржим за себе, зато што вјерујем да човјек мора да има свој мир и простор ван свјетлости рефлектора. Управо та граница ми је помогла да останем при себи у послу који умије да буде веома гласан – каже она.
Иако за њу колеге кажу да увијек има “пасош у џепу” и да умије спонтано да оде негдје на два дана само да промијени ваздух, Јелисавета је открила да ће ово љето ипак провести другачије. Далеке дестинације попут Перуа ће морати да сачекају.
– Овог љета ћу ипак бирати мало мирнији ритам, више природе и времена са дјецом. Перу је и даље велика жеља, али оставићу га за тренутак када будем могла максимално да му се посветим, јер ми дјелује као мјесто које не треба доживјети на брзину – закључује Јелисавета Орашанин.
Иначе, Јелисавета Орашанин је након развода упловила у везу са Павлом Менсуром.
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3 д0
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