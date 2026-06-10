"Затекао сам их, као да су сами" Ево гдје су виђени Јелисавета и Павле: Размјењивали блискост

Аутор:АТВ
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Некадашњи кошаркаш Милош Теодосић и глумица Јелисавета Орашанин донијели су одлуку да се разведу послије скоро деценију брака. Она је ушла у романсу са 11 година млађим колегом Павлом Менусром, о чему се и те како прича, а недавно су виђени заједно у једном локалу.
- Теу и Јелисавету нисам видио мјесецима заједно, али сам њу и Павла затекао прије неко вече. Сједили су у једној кафетерији у Његошевој, потпуно збијени, као да су сами на свијету. Нису се ни трудили да се сакрију, баш напротив, изабрали су сто у башти, тик уз тротоар, гдје пролазници јасно могу да их виде. Дјеловали су присно, размјењивали њежности и нису скидали осмјех с лица - испричао је извор
С друге стране, жена која живи близу стана у ком су заједно живјели Јелисавета и Милош открила је низ детаља.
- Шта да вам кажем, мени су они одувијек дјеловали помало удаљено. Као да међу њима никада није било праве хемије. Он је био повучен и затворен, она резервисана... Све је то дјеловало више као навика него као љубав. Ипак, имају дивну дјецу, заиста лијепо васпитану, и као комшије су увијек били коректни. Али искрено, мислим да је развод био само питање тренутка - каже она за "Информер".
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Јелисавета Орашанин је једна од најпопуларнијих млађих глумица, чему свједочи чињеница да је у српској престоници освануо њен мурал.
У улици Стојана Протића на Врачару урађен је поменути мурал са ликом Јелисавете Орашанин.
Цијели зид је прекрио њен лик, а пролазници су били у чуду колико је све вјеродостојно одрађено.
(телеграф)
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