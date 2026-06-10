Logo

"Затекао сам их, као да су сами" Ево гдје су виђени Јелисавета и Павле: Размјењивали блискост

Аутор:

АТВ
10.06.2026 17:38

Коментари:

0
Јелисавета Орашанин
Фото: Youtube/Blic

Некадашњи кошаркаш Милош Теодосић и глумица Јелисавета Орашанин донијели су одлуку да се разведу послије скоро деценију брака. Она је ушла у романсу са 11 година млађим колегом Павлом Менусром, о чему се и те како прича, а недавно су виђени заједно у једном локалу.

- Теу и Јелисавету нисам видио мјесецима заједно, али сам њу и Павла затекао прије неко вече. Сједили су у једној кафетерији у Његошевој, потпуно збијени, као да су сами на свијету. Нису се ни трудили да се сакрију, баш напротив, изабрали су сто у башти, тик уз тротоар, гдје пролазници јасно могу да их виде. Дјеловали су присно, размјењивали њежности и нису скидали осмјех с лица - испричао је извор

С друге стране, жена која живи близу стана у ком су заједно живјели Јелисавета и Милош открила је низ детаља.

- Шта да вам кажем, мени су они одувијек дјеловали помало удаљено. Као да међу њима никада није било праве хемије. Он је био повучен и затворен, она резервисана... Све је то дјеловало више као навика него као љубав. Ипак, имају дивну дјецу, заиста лијепо васпитану, и као комшије су увијек били коректни. Али искрено, мислим да је развод био само питање тренутка - каже она за "Информер".

Јелисавета и Павле

Сцена

Јелисавета је Теа варала годинама: Комшије шокирале тврдњама

Јелисавета Орашанин је једна од најпопуларнијих млађих глумица, чему свједочи чињеница да је у српској престоници освануо њен мурал.

У улици Стојана Протића на Врачару урађен је поменути мурал са ликом Јелисавете Орашанин.

Цијели зид је прекрио њен лик, а пролазници су били у чуду колико је све вјеродостојно одрађено.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Развод Јелисавета и Теодосић

Јелисавета Орашанин

Милош Теодосић

Павле Менсур

Коментари (0)

Прочитајте више

Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић

Сцена

Јелисавета се прије 3 мjесеца одселила из стана, покупила све ствари: Овако су обманули све

22 ч

0
Јелисавета и Павле уживају у љубавној романси: ''Она је одлијепила за њим''

Сцена

Јелисавета и Павле уживају у љубавној романси: ''Она је одлијепила за њим''

1 д

0
романса љубавна веза

Сцена

Јелисавета и Павле Менсур више се не крију: Заједно у изласку, он је љубио пред свима

1 д

0
Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић позирају загрљени.

Сцена

Због једног строгог правила Јелисавети и Милошу је било забрањено вјенчање у цркви

2 д

0

Више из рубрике

Лепа Брена и Бпба Живојиновић

Сцена

Лепа Брена продала вилу у Мајамију за пуно мање новца него што је тражила

42 мин

0
Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

Сцена

Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

6 ч

0
романса љубавна веза

Сцена

Јелисавета је Теа варала годинама: Комшије шокирале тврдњама

7 ч

0
"Немам чега да се плашим": Зорана Мићановић проговорила о експлицитним сликама

Сцена

"Немам чега да се плашим": Зорана Мићановић проговорила о експлицитним сликама

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

18

11

Трамп потврдио: "Напашћемо данас, веома снажно"

18

03

Руски љекари створили иновативну методу лијечења простате која смањује ризик од компликација

17

56

У Kраљеву сахрањен војник Милован Јовановић који је страдао у Либану

17

47

Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

17

44

Цвијановић: Лакше су у ЕУ улазили илегални мигранти, него наши грађани који легално прелазе границу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner