Јелисавета је Теа варала годинама: Комшије шокирале тврдњама

Аутор:АТВ
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О љубавној вези глумаца Јелисавете Орашанин и Павла Менсура домаћа јавност бруји већ данима.
Сваки дан испливавају нови сочни детаљи романсе, а екипа "Курира" је била испред зграде на Врачару гдје је Јелисавета годинама живјела у стану са Милошем Теодосићем. Како се раније писало, луксузна некретнина је након развода припала глумици.
Чим су стигли испред глумичине зграде и објаснили им због чега су дошли, комшије су као из топа оплеле по глумици и њеном новом дечку.
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"Јелисавета и Милош нису у браку сигурно већ двије године. Јако смо их ријетко виђали овдје заједно, а он и кад дође, ту је да би посјетио дјецу. Чуди ме да се о овоме није раније писало. Ми то овдје знамо врло добро. Јелисавета живи прилично слободно. Излази стално, а кући долази рано ујутру. Истина је да је у вези с Менсуром, виђали смо га овдје испред зграде, кад је доведе из ноћног провода", рекла је једна комшиница и додала:
"Љубили су се насред улице, а ту у оближњем кафићу редовно проводе вријеме. Мени је дегутантно да се она забавља с толико млађим дечком, дјелује ми као да му је старија сестра. Неће то дуго трајати, али добро... Кажем вам, она се понаша прилично слободно иако је мајка, тако да ме ово ништа не чуди.
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Ни други Јелисаветин сусјед није имао ништа боље мишљење о глумици.
"Немојте ме, молим вас, питати о њој. Она је Теу набијала рогове. Сви знамо да га је варала годинама! Моја кћерка ју је виђала по клубовима и журкама на које одлазе тинејџери. Мало је изгубила компас. Милош је фин човјек и добар спортиста, сигурно му је тешко да сад чита ово о жени с којом има дјецу. Дуже вријеме они нису били у најбољим односима, има сигурно двије године да се он одселио одавде и покупио своје ствари", рекао је и наставио:
"Видеи сам скоро и тог клинца овдје по крају како шетају, то ми је све мало бљак. Видио сам и скоро да је њу довезао ујутру кући. Она је у јавности познатија по љубавном животу него по улогама. Ја искрено не знам гдје она глуми, а редован сам посјетилац позоришта".
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Иначе, у медијима су се у међувремену појавили снимци на којима се јасно виде Јелисавета и Павле у изласку. Глумци су заједно играли у неколико наврата загрљени, а у једном тренутку ју је Павле и пољубио.
Међутим, чини се да њихова блискост није новијег датума. На друштвеним мрежама постоје фотографије настале 11. марта 2024. године, кад су бројне познате личности славиле рођење дјетета глумца Миодрага Радоњића.
На једној од фотографија, коју је тада објавио Милош Петровић Тројпец, налазе се и Милош Теодосић и Павле Менсур, док је на другој забиљежен тренутак у којем су Јелисавета Орашанин и Павле Менсур у присном загрљају.
Фотографије су изазвале бројне коментаре на друштвеним мрежама, будући да показују да су глумци били веома блиски и много прије него што је јавност сазнала за крај брака Јелисавете Орашанин и Милоша Теодосића.
Подсјетимо, глумци су у вези од марта ове године, а њихов однос је из пријатељског прерастао у љубавни након што му се она жалила да је несрећна у браку с Милошем.
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Њих двоје су, према ријечима упућених, почели да се интензивно друже почетком ове године, али је у њиховом друштву тада било и других њихових колега и пријатеља. Међутим, до зближавања је дошло након што су њих двоје наставили да се виђају и насамо.
Главни актери се и даље нису јављали на позиве за коментар.
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