Додик подсјетио Бланушу: Продали сте најпрофитабилнији дио ПИК-а Младен Стојановић

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик реаговао је на прозивке опозиције, подсећајући ко је одговоран за спорну приватизацију ПИК-а "Младен Стојановић".
Додик је изјавио је да није имао намјеру да се бави колегама предсједницима политичких партија, посебно из опозиције, али да га је на реакцију навео скорашњи наступ предсједника СДС-а у медијима.
"Господин Блануша је у недавном наступу износио много ствари и прозивао мене, што ме је охрабрило да проговорим о томе. Он вјероватно није упућен, па га само упућујем да погледа када је извршена приватизација ПИК-а 'Младен Стојановић'", рекао је Додик.
Он је истакао да је та приватизација спроведена управо за вријеме власти његове СДС-а и ПДП-а.
"Тада су продали најпрофитабилнији дио те фирме за свега десет хиљада марака 'Фармланду', а касније су на ту фирму накачили све обавезе ПИК-а 'Младен Стојановић'", поручио је Додик.
Он је додао да су у међувремену мали акционари, односно они који су претендовали на имовину фирме, сачинили аранжмане са адвокатима из Сарајева како би била купљена земља фирме која је имала око пет хиљада хектара.
Додао је да је садашња власт у Српској 10 година водила правну борбу како би земљиште било враћено Републици Српској.
Додик је истакао да Блануша није у праву и када говори о буџету Републике Српске који је апсолутно стабилан.
Блануша је за БН телевизију навео да је ПИК "Младен Стојановић" најочитији примјер пропадања привреде и државних ресурса, такође је навео и да је "буџет празан, а да Српска живи на кредит".
Предсједник Милорад Додик изјавио је данас да предсједника СДС-а Бранка Блануше нигдје није било када се садашња власт у Републици Српској политички борила против ОХР и Кристијана Шмита.
"Блануша и опозиција су дали подршку Шмиту и ОХР-у. Лажни Шмит је говорио да га је СДС молио да ме смијени. Блануша опет народу саопштава неистину о ситуацији овдје, да су СНСД и ХДЗ криви, јер су се супротстављали Шмиту", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да Република Српска не би имала своју имовину да се СНСД и власт Српске нису супротставили Шмиту који је дошао да заврши посао.
"Блануша мора да провјери оно што говори. Упућеност у процесе подразумијева да можете доносити рационалне одлуке. Уколико се прихвате спекулације као основа, онда рационалности нема", додао је Додик.
Он је истакао да рециклиране ствари никада нису помогле СДС-у и кандидатима ове странке.
"Говоре како институцијама управља појединац, жали се због смјене Недељка Елека у `Сарајево гасу`. Само прије неколико дана нема шта нису говорили о овоме. Блануша би требало да буде конзистентан, а не да ради овако. Могу му дати инструкције како се води предизборна кампања", рекао је Додик.
Прма његовим ријечима, мора се владати темама, говорити истина, а не служити се лажима.
"Немојте лагати народу. Човјек у Српској треба да разумије да су професори озбиљни људи и да говоре чињеницама. У борбу против ОХР-а никада се нису укључили. У трентку када смо противнике Српске стјерали уз зид, СДС је показао право лице и желио са `тројком` да формира власт спашавајући тако читав концепт БиХ", истакао је Додик.
Он сматра да Блануша дозвољава да се њиме манипулише. "Ако неко дозвољава да износи непровјерене податке, прихвата да се њиме манипулише. Ради тога морам мијењати и свој суд о Блануши. Не дозволите да вас увлаче у неистине и упутите се у оно што говорите", закључио је Додик.
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