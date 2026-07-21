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На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 11:49

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

У присуству јаких снага тзв. косовске полиције, на обали језера Газиводе почело је рушење викендица у власништву Срба.

На прилазу језеру до мјеста Чечево, гдје се викендице налазе, присутне су полицијске снаге са дугим цијевима у блиндираним возилима, као и ватрогасци и хитна помоћ.

Рушење врше радници предузећа "Ибар-Лепенац" из Приштине, а багер на терену чисти пут да би омогућио камионима да прођу до свих викендица, преноси РТС.

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Власници појединих викендица потврдили су да је за викенд истекао рок од 15 дана који су им из управе предузећа "Ибар-Лепенац" дали да избаце ствари из објеката на земљишту за које у Приштини тврде да је њихово власништво.

Власници викендица су у међувремену покренули правни поступак за заштиту имовине, истичући да су претходно потписали уговоре са предузећем "Србија шуме".

(Срна)

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Тагови :

Косово и Метохија

Приштина

викендица

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На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

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