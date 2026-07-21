На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

Аутор:АТВ редакција
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У присуству јаких снага тзв. косовске полиције, на обали језера Газиводе почело је рушење викендица у власништву Срба.
На прилазу језеру до мјеста Чечево, гдје се викендице налазе, присутне су полицијске снаге са дугим цијевима у блиндираним возилима, као и ватрогасци и хитна помоћ.
Рушење врше радници предузећа "Ибар-Лепенац" из Приштине, а багер на терену чисти пут да би омогућио камионима да прођу до свих викендица, преноси РТС.
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Власници појединих викендица потврдили су да је за викенд истекао рок од 15 дана који су им из управе предузећа "Ибар-Лепенац" дали да избаце ствари из објеката на земљишту за које у Приштини тврде да је њихово власништво.
Власници викендица су у међувремену покренули правни поступак за заштиту имовине, истичући да су претходно потписали уговоре са предузећем "Србија шуме".
(Срна)
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