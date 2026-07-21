Logo

Трагедија у Сарајеву: Возач тротинета преминуо након удеса

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 11:29

Коментари:

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву.
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Овог мушкарца из Витеза јуче је у послијеподневним часовима ударио аутомобил "шкода" којим је управљао Е. Т. из Сарајева, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Повријеђени је преминуо ноћас на Клиници за анестезију и реанимацију Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, а саобраћајна несрећа догодила се у 17.45 часова, преноси Срна.

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Хроника

У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

удес

електрични тротинет

страдао мушкарац

Коментари (0)

Прочитајте више

Начелник општине Гацко Вукота Говедарица

Градови и општине

Говедарица: Није ми познат садржај кривичних пријава

56 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Дијете страдало у аква-парку, затражена обдукција

1 ч

0
У Лончарима је обиљежен почетак изградње кружне раскрснице. Почетак радова озваничио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, а присутни су вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић, градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић и начелници општина Пелагићево и Доњи Жабар Славко Тешић и Перо Павловић.

Градови и општине

Јанковић: Гради се модеран кружни ток са проширењем за теретни саобраћај

1 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Србија

Банке уводе велику промјену: Грађани би могли остати без опције коју користе деценијама

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Дијете страдало у аква-парку, затражена обдукција

1 ч

0
Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај

Хроника

Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај

1 ч

0
Мушкарац држи нож

Хроника

Детаљи напада у Требињу: Пијан и дрогиран ушао у станицу и насрнуо на полицајца

1 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Хроника

Неовлаштено скинуто скоро двије хиљаде марака са банковног рачуна

1 ч

0

  • Најновије

12

20

Додик подсјетио Бланушу: Продали сте најпрофитабилнији дио ПИК-а "Младен Стојановић

12

20

Мушкарац силовао дијете (6): Хорор у Румунији

12

05

Паклене температуре у Грчкој: На крововима измјерено 75 степени

11

53

Планирате путовање у ЕУ с дјецом? Погледајте која нова правила и трошкови вас очекују

11

49

На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима