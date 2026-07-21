Трагедија у Сарајеву: Возач тротинета преминуо након удеса

Аутор:АТВ редакција
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Овог мушкарца из Витеза јуче је у послијеподневним часовима ударио аутомобил "шкода" којим је управљао Е. Т. из Сарајева, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Повријеђени је преминуо ноћас на Клиници за анестезију и реанимацију Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, а саобраћајна несрећа догодила се у 17.45 часова, преноси Срна.
Хроника
У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа
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