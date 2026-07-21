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Говедарица: Није ми познат садржај кривичних пријава

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 11:26

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Начелник општине Гацко Вукота Говедарица
Фото: Општина Гацко

Након најаве предсједника Скупштине општине Гацко Синише Мандића (ДНС) да ће против начелника Гацка поднијети кривичне пријаве, огласио се Вукота Говедарица.

Начелник општине Гацко Вукота Говедарица (СДС) изјавио је да му није познат садржај најављених кривичних пријава које је против њега поднио предсједник Скупштине општине Синиша Мандић (ДНС), истичући да су тврдње изнесене без конкретних података.

Вукота Говедарица

Градови и општине

Поднесене четири кривичне пријаве против Вукоте Говедарице

Говедарица је у реакцији на Мандићево саопштење навео да је немогуће одговорити на оптужбе јер би морао нагађати о чему се ради, те да ће се као страна у поступку изјаснити када за то дође вријеме.

Он је оптужио Мандића за раније отуђење општинске имовине, тврдећи да је у децембру прошле године из канцеларије предсједника Скупштине изнесен половни клима уређај и, по Мандићевом налогу, монтиран у просторије ДНС-а у Гацку.

"О наведеном догађају обавијештен сам од Општинске комисије која је радила попис имовине општине Гацко. Свакако, о поменутим сазнањима сам већ тада обавијестио Полицијску станицу Гацко, која је информацију прослиједила надлежном тужилаштву на поступање", навео је Говедарица, додајући да општина посједује све доказе о томе.

Подсјећамо, јуче је предсједник Скупштине општине Гацко Синиша Мандић рекао да је поднио четири кривичне пријаве надлежном Тужилаштву против начелника општине Вукоте Говедарице због незаконитог присвајања овлаштења и излажења из оквира својих надлежности, преноси РТРС.

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Тагови :

Вукота Говедарица

Гацко

Кривична пријава

Синиша Мандић

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