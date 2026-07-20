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Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:17

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Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку
Фото: АТВ

Полиција у Градишци искључила је из саобраћаја шездесет и три возача због вожње под утицајем алкохола, а седам их је завршило иза решетака јер су били потпуно пијани, саопштено је из полиције.

Полицијска управа Градишка је у циљу побољшања стања из области безбједности саобраћаја, током викенда реализовала акцију са акцентом на контролу возача који возилима управљају под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију употребљавати за вријеме вожње. У оквиру ове акције контролисано је укупно 1.490 возача, а њих 63 су санкционисана због присуства алкохола у организму и искључена из саобраћаја.

Од укупног броја санкционисаних возача, 39 је санкционисано због утврђене количине алкохола у организму од 0,31 з и 1,80 грама по килограму.

Даље, 17 возача кажњено је због утврђене количине алкохола у организму од 0,70 и један до 1,50 грама по килограму, док је 7 возача лишено слободе и задржано у полицијским станицама због утврђене количине алкохола у организму преко 1,50 грама по килограму.

Током викенд акције евидентиран је и један прекршај по члану четири Закона о производњи и промету опојних дрога.

Из Полицијске управе Градишка апелују на све грађане да се придржавају одредби Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, те посебно упозоравају возаче да нипошто не управљају возилом у саобраћају под дејством алкохола и опојних дрога.

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Тагови :

Градишка

ПУ Градишка

пијан

Возачи

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