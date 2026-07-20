Политичка школа Станивуковића: Напади на АТВ као стандардни арсенал ПДП-а

Аутор:АТВ редакција
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Покушај јефтиног популизма Бојана Кресојевића током скупа у Драгочају претворио се у потпуни фијаско, након чега су он и његове присталице "кривца" пронашли у медијима, што је до краја оголило матрицу понашања ПДП-а.
Када су се суочили са оправданим бијесом огорчених мјештана који су захтијевали одговоре на горуће питање - када ће коначно добити воду, Кресојевић и његови јуришници су бијес искалили на екипи АТВ-а.
Вербално су напали нашу новинарку Ивану Кордић и камермана, тјерајући их са мјеста догађаја и поручујући им да више не долазе у Драгочај.
Бања Лука
Кресојевић с активистима ПСС-а напао екипу АТВ-а
Међутим, ово силеџијско понашање опозиционих активиста није изолован инцидент, већ наставак вишегодишње праксе и политичке школе Драшка Станивуковића.
Да јавни линч и цртање мета на челу новинарима АТВ-а имају дубоке коријене, свједочи и догађај од прије пет година, када је Станивуковић режирао готово идентичну представу за јавност.
Станивуковић је тада, у свом препознатљивом маниру, организовао конференцију за медије на Тргу Републике Српске испред зграде РТРС-а како би представио наводне резултате рада свог тзв. тима за ревизију, за који је касније доказано да га је напустило више чланова.
Умјесто чињеница, конференција је претворена у затворени скуп за одабране, гдје су окупљене присталице Драшка Станивуковића нашу ТВ екипу дочекале звиждуцима и псовкама.
Када су новинари АТВ-а поставили питања која нису била по вољи и укусу градоначелника, из масе су услиједили агресивни захтјеви да се новинари јавно прозову, "идентификују" и да се каже чији су.
Иако су чак и поједине колеге из других медија реаговале и упозориле градоначелника да је такво таргетирање недопустиво и опасно, Станивуковић је свјесно наставио да потпирује масу.
"Пратила сам догађај који је био испред РТРС-а. Након што је градоначелник завршио своје излагање, почела сам да му постављам питање, јер сам ту на свом задатку била. Постављала сам му питања, он је одговарао. Након можда другог или трећег питања поменуо је АТВ, након чега су његове присталице кренуле да галаме на мене и на сниматеља, да нас тјерају и говоре шта имамо толико питања постављати, како смо дошли само да бисмо постављали неугодна питања. Ипак, ми смо остали ту и обављали смо свој посао", рекла је новинарка АТВ-а Маријана Ивељић.
Након немуштог оправдања како „народ некада има реакцију”, само пет минута касније јавно је именовао наш медиј и тиме дао зелено свјетло за додатне увреде.
Врхунац бахатости десио се у тренутку када је сниматељ АТВ-а кренуо да узме микрофон, а Станивуковић ликујући и радосно узвикнуо: "Један микрофон мање!"
Бања Лука
Stanivuković "džentlmenski" novinarku ATV-a izložio linču mase koju je okupio
Ова реченица била је јасан сигнал његовим присталицама да појачају салве псовки и звиждука упућених нашој екипи.
Када се подвуче црта и упореде догађаји испред РТРС-а и овај посљедњи у Драгочају, јасно је да Бојан Кресојевић и ПДП-ови омладинци не раде ништа на своју руку. Они само досљедно прате примјер Драшка Станивуковића, који је сваки свој јавни наступ користио за нападе на нашу медијску кућу.
Насиље, притисци и протјеривање наших новинара постали су стандардни политички арсенал ПДП-а у Бањалуци.
Када данас свједочимо агресији млађих кадрова ове странке, одговор на питање од кога су то научили намеће се само.
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