Лажеш чим зинеш, ти не радиш у Водоводу: Грађани изрибали Кресојевића

Аутор:АТВ редакција
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Бојан Кресојевић нашао се позваним да дође међу мјештане Драгочаја који без воде проводе вреле љетне дане, али није се баш најбоље провео.
Увидјевши да нема одговоре на логична питања мјештана, окомио се на екипу АТВ-а која није узела изјаву од њега.
Али, узели су мјештани Драгочаја, који, чини се, његовим изјавама и покушајима оправдања нису били задовољни.
"Били смо овдје прије двије године", покушао је нешто да каже Кресојевић али је одмах прекинут реченицом:
"И слагали сте прије двије године".
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Огорчење становника Драгочаја било је видљиво, постављали су Кресојевићу питања, али одговоре нису добијали.
Покушавао је Кресојевић са својим популистичким контрапитањима, али није му прошло јер је људима дозлогрдило.
"Зашто је вама проблем да причам о рјешењима", покушао је да изусти ПСС-ов Кресојевић да би добио експресан и директан одговор.
"Зато што лажеш! Зато што лажеш чим зинеш. И ти не радиш у Водоводу и тебе нико ништа не пита", поручио му је један од огорчених мјештана.
Ту се није зауставио, те је оголио бахатост Бојана Кресојевића који је у Драгочај дошао са "обезбјеђењем".
"Довео си људе зато што се бојиш, да те чувају. Ми се не бојимо никога. Ми нисмо донијели ни виле, ни мотике, ни куке", наставио је један од мјештана.
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Наставила су се питања грађана, али од Кресојевића одговоре нису добили.
"Шта су приоритети, да се праве шеталишта, да се пуни језеро код Делте, или вода људи имају?", упитала је Кресојевића једна огорчена мјештанка.
Одговор на то питање није добила већ, ако што смо од Кресојевића и навикли, покушај оправдања.
Увидјевши да су грађани прозрели његове популистичке намјере, Кресојевић је са својим присталицама бијес искалио на екипи АТВ-а.
Засметало му је што нисмо узели изјаву од њему, иако се ради о градском питању, а као што рече један од мјештана, "он не ради у Водоводу", па остаје нејасно у којој функцији би говорио.
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Кресојевић је нашој екипи запријетио да ће он објавити како "нисмо жељели" да узмемо његову изјаву, иако смо изјаву узели од једине релевантне особе за ово питање која је испред Града била присутна - директора Водовода.
Кресојевић и неколико његових присталица кренуло је вербално да напада нашу новинарку Ивану Кордић и камермана, тјерајући их са мјеста догађаја и поручујући им да више не долазе у Драгочај.
Испред надлежних у граду изјаву је претходно дао директор бањалучког Водовода, од којег су и сами огорчени мјештани тражили одговоре на питања када ће добити воду и зашто се њихов проблем не рјешава.
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