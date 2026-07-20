Молдавија има резерви горива за 18 дана

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Молдавска Национална агенција за регулацију енергетике (АНРЕ) саопштила је данас да Молдавија има резерве бензина за 18 дана и дизел горива за осам дана.
НРЕ је саопштила на каналу Телеграм да на тржишту нема опште несташице стандардних нафтних деривата, након што су се у јавности појавиле информације о могућим проблемима у снабдијевању дизел горивом, преноси Блиц.
Агенција је навела да континуирано прати стање на тржишту горива, као и кретања на међународним тржиштима нафте, укључујући ситуацију у региону Персијског залива, која утиче на промјене међународних цена и услове снабдијевања.
Према подацима које су привредни субјекти пријавили за 20. јул, залихе дизела у земљи довољне су за око осам дана потрошње, док бензина има за приближно 18 дана.
Агенција је истакла да прати само стандардне нафтне деривате који се продају на бензинским станицама и да надзире поштовање правила о транспарентном приказивању цијена, као и примену методологије за одређивање максималних продајних цена регулисаних производа.
АНРЕ је поручила да ће наставити да прати ситуацију на тржишту и да ће обавјештавати јавност о свим промјенама значајним за потрошаче.
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