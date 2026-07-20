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Број жртава еболе порастао на 930

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 16:29

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Број смртних случајева у епидемији еболе у Демократској Републици Конго порастао је на најмање 930, након што је потврђено 37 нових смртних случајева, саопштило је Министарство здравља.

Више десетина медицинских радника умрло је од опасног вируса од када је 15. маја проглашена епидемија у источном дијелу земље, пренио је АП.

За епидемију је одговоран сој бундибугио, против којег не постоји одобрена вакцина нити третман.

Власти су забиљежиле најмање 12 напада на здравствене установе, које су на мети локалног становништва усљед ширења скептицизма и гласина.

Многи здравствени радници у међувремену су напустили своје послове јер им није плаћено за претходни рад.

Ебола је веома заразна и може да се пренесе на људе са дивљих животиња. У људској популацији шири се контактом са тјелесним течностима, као и са контаминираним површинама и материјалима попут постељине и одјеће. Болест је ријетка, али тешка и често фатална, преноси Срна

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Тагови :

Ебола вирус

ДР Конго

зараза

преминули

смртни случај

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