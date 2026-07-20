Гонореја отпорна на лијекове шири се Европом

Аутор:АТВ редакција
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Све је више доказа о ширењу сојева гонореје отпорних на лијекове у Европи током посљедње двије године. То представља значајан изазов за будуће могућности лијечења једне од најчешћих полно преносивих болести у свијету, наводи се у процјени Европског центра за спречавање и контролу болести (ЕЦДЦ), преноси „Јурекалерт!“ (EurekAlert!).
"Локални пренос гонореје отпорне на цефтриаксон у Европи представља знак упозорења који не смијемо игнорисати", рекао је Чаба Кедмен, стручњак за микробиологију у Европском центру за спречавање и контролу болести.
Иако је ризик за општу популацију тренутно низак, растућа отпорност смањује ефикасност терапија на које се данас ослањамо. Уколико се сојеви високо отпорни на лијекове устале и наставе да се шире, могућности лијечења могле би постати све ограниченије.
Због тога је од суштинске важности јачање превенције, проширење антимикробног тестирања и промовисање правовремене дијагнозе како би отпорни сојеви били рано откривени, њихово даље ширење ограничено, а могућност лијечења гонореје очувана.
У процјени ризика ЕЦДЦ-а анализира се пораст инфекција гонорејом отпорном на цефтриаксон широм Европе од 2022. године, као и повезани ризици за сексуално активне особе, на основу извјештаја из 11 европских земаља.
Према процјени ЕЦДЦ-а, општи ризик који представља гонореја отпорна на цефтриаксон и даље је низак за сексуално активну популацију у Европској унији и Европском економском простору (ЕУ/ЕЕП).
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Ризик је већи међу особама које имају сексуалне односе без кондома или других средстава заштите са повременим или новим партнерима, особама са више сексуалних партнера или онима који их често мијењају, сексуалним радницима и њиховим клијентима, као и особама које путују у подручја са високом заступљеношћу сојева гонореје отпорних на лијекове.
Рани случајеви гонореје отпорне на цефтриаксон откривени у Европи повезују се са уносом инфекције из подручја у којима такви отпорни сојеви више циркулишу, нарочито из југоисточне Азије. То и даље представља главни пут њиховог уношења у Европу.
Гонореја, позната и као трипер или капавац, једна је од најчешћих бактеријских полно преносивих инфекција у свијету, са процијењених 82 милиона инфекција годишње.
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Током 2024. године широм ЕУ и ЕЕП-а потврђено је више од 106.000 случајева гонореје, што представља највиши ниво пријављивања од почетка европског надзора 2009. године.
Уколико се не лијечи, гонореја може довести до тешких компликација, укључујући упалну болест карлице, неплодност и ванматеричну трудноћу.
(Телеграф)
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