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Олуја са градом прекинула спектакл: Хорор на концерту Бед Банија, евакуисано 80.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:31

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Бед Бани пјевач концерт музика
Фото: YouTube/printscreen

Концерт порториканске музичке звијезде Бед Банија отказан је у Милану у суботу због олујног невремена.

Видео снимци објављени на друштвеним мрежама приказују велике комаде леда који погађају посетиоце концерта, уз јак ветар и обилну кишу, преноси Блиц.

Олуја је почела убрзо након што је пјевач започео свој наступ на хиподрому Снаи Ла Маура у Милану, који прима 80.000 људи.

Ливе Натион, организатор догађаја, саопштио је да ће све карте бити рефундиране.

У саопштењу објављеном на сајту, Ливе Натион је се наводи:

– Због неповољних временских услова, укључујући олују и град, концерт Бед Банија заказан за 18. јул на хиподрому СНАИ Ла Маура у Милану је прекинут, а простор је безбједно евакуисан – стоји у тексту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бед Бани

концерт

евакуација

невријеме

Олуја

прекинут концерт

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