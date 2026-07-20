Олуја са градом прекинула спектакл: Хорор на концерту Бед Банија, евакуисано 80.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Концерт порториканске музичке звијезде Бед Банија отказан је у Милану у суботу због олујног невремена.
Видео снимци објављени на друштвеним мрежама приказују велике комаде леда који погађају посетиоце концерта, уз јак ветар и обилну кишу, преноси Блиц.
Олуја је почела убрзо након што је пјевач започео свој наступ на хиподрому Снаи Ла Маура у Милану, који прима 80.000 људи.
The Bad Bunny concert on July 18 in Milan was cancelled and nearly 80,000 people were evacuated due to a violent hailstorm. pic.twitter.com/DXdtelG62Y— Massimo (@Rainmaker1973) July 19, 2026
Ливе Натион, организатор догађаја, саопштио је да ће све карте бити рефундиране.
У саопштењу објављеном на сајту, Ливе Натион је се наводи:
Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori #ANSA https://t.co/9DNnrvcUbn pic.twitter.com/za0s2f0iM2— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 19, 2026
– Због неповољних временских услова, укључујући олују и град, концерт Бед Банија заказан за 18. јул на хиподрому СНАИ Ла Маура у Милану је прекинут, а простор је безбједно евакуисан – стоји у тексту.
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