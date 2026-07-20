Тинејџер оптужен за планирање напада на синагогу

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво у Њемачкој оптужило је петнаестогодишњака за припремање озбиљног чина насиља који угрожава државу.
Оптужба се односи на пиротехнички напад на синагогу и поднесена је Окружном суду у Аугзбургу.
Надлежни органи саопштили су да је осумњичени складиштио велику количину пиротехничког материјала који је био усмјерен на извршење напада на синагогу.
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Осумњичени је, наводно, присталица "Исламске државе" и био је умијешан у експлозију у октобру прошле године, када је изгубио два прста.
Тинејџер је у притвору, а његов адвокат је одбацио наводе о планираном нападу, наводи "Дојче веле".посредовали у међунардној продаји и куповини већих количина кокаина и марихуане, преноси Срна.
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