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Док је напољу грмљавина, ове ствари никако не смијете да радите

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:32

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Током суперћелијске олује ниједно мјесто на отвореном није сигурно. Током невремена морате бити посебно опрезни, и неке ствари не бисте смјели да радите.

За почетак, не би требало да гледате кроз прозор док бјесни олуја. Треба се држати подаље од прозора, врата, терасе и свих мјеста гдје постоји могућност удара грома или продора предмета ношених јаким вјетром.

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Не треба радити ништа што подразумијева директан контакт са струјом или водом. Центри за контролу и превенцију болести дају читав списак активности које треба избјегавати током екстремних временских прилика, као што су суперћелијске олује.

Избјегавајте воду

Немојте се купати, туширати, прати суђе или имати било какав други контакт са водом током грмљавине, јер гром може проћи кроз водоводне инсталације.

Ризик од удара грома кроз водовод може бити мањи код пластичних цијеви у односу на металне, али је најбоље избјегавати сваки контакт са водоводом и текућом водом током олује како бисте смањили ризик од повреде.

Не додирујте електронску опрему

Немојте користити ништа што је прикључено на електричну утичницу – укључујући рачунаре, лаптопе, машине за прање и сушење веша, шпорет, усисивач и сличне уређаје.

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Гром може путовати кроз електричне системе, системе за радио и телевизијски пријем, као и металне жице и инсталације.

Избјегавајте прозоре, врата, терасе и бетон

Држите се даље од прозора и врата и клоните се терасе.

Немојте лежати на бетонским подовима и не наслањајте се на бетонске зидове током грмљавине. Гром може путовати кроз металне жице или арматуру у бетонским зидовима и подовима.

Не користите телефоне са каблом

Телефони са каблом нису безбједни за коришћење током грмљавине. Са друге стране, сигурно је користити бежичне и мобилне телефоне.

Ако сте у затвореном простору

Обезбиједите све предмете који могу одлетјети усљед јаког вјетра или обилне кише и изазвати материјалну штету или повриједити људе.

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Осигурајте прозоре и вањска врата и затворите сва унутрашња врата.

Избјегавајте контакт са кухињским и купатилским славинама, радијаторима и другим металним предметима, јер су добри проводници електричне енергије.

Ако сте на отвореном

Склоните се од високих структура као што су јарболи, стубови и торњеви. Безбједно растојање је најмање једнако висини те структуре.

Избјегавајте високе конструкције, високо дрвеће, ограде, телефонске каблове и електричне водове.

Покушајте да пронађете заклон у згради или аутомобилу. Ако то није могуће, чучните или сједите ниско на земљу.

Не стојте у близини зграда или аутомобила у које не можете ући као у заклон.

Ако сте у шуми, заштитите се испод нижег дрвећа – никада немојте стајати испод високог дрвећа на отвореном простору.

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Избјегавајте границу између шуме и отвореног простора, већ радије уђите дубље у шуму.

Избјегавајте отворена поља, врхове брда и планина, обале, јаркове и друга влажна мјеста.

Не прелазите преко воде и не пливајте током олује.

Немојте држати кишобран или друге металне предмете у рукама (штапове за голф, штапове за пецање и слично).

Избјегавајте близину металних објеката, бицикала, опреме за камповање и других проводника.

Немојте стајати усправно. Чучните или се сагните, али не додирујте земљу рукама. Ако сте у групи, држите растојање од најмање пет метара између особа, преноси Глас Српске.

Ако се нађете у аутомобилу

Зауставите аутомобил поред пута, даље од електроводова и дрвећа које може пасти на возило.

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Останите у аутомобилу и укључите позициона свјетла док олуја не прође.

Затворите прозоре и не додирујте металне дијелове унутрашњости аутомобила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

Грмљавина

Олуја

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