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Огласила се Драгана Мирковић након прекинутог наступа

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 11:17

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Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Драгана Мирковић је прије осам дана пјевала на отварању једног клуба у Хрватској, међутим тај наступ је морала да прекине због нарушеног здравственог стања.

Ипак, најновија објава на њеном профилу открила је да је сада много боље.

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На свом Инстаграм профилу подијелила је најаву за предстојећи концерт на 41. Данима пива у Зрењанину, који је заказан за 8. август у 22 часа, преноси Република.

Ова реакција и најава открива да се пјевачица сада осјећа доста боље и да се брзо враћа на сцену, што је знатно умирило њене фанове.

Подсјетимо, на мрежама су испливали снимци на којима видимо Драгану наслоњену на столицу док плаче и извињава се гостима што неће моћи да настави даље да пјева.

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- Ја нажалост нећу моћи да наставим вечерас, зато што ми је јако лоше и морам код љекара. Хвала вам на разумијевању. Надам се да се сљедећи пут видимо. Хвала вам пуно и извините - рекла је Драгана док је плакала, а онда је напустила салу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Драгана Мирковић

Пјевачица

наступ

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