Драгана Мирковић хитно у сузама прекинула концерт

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Драгана Мирковић се расплакала на бини током наступа у Хрватској и била је приморана да прекине концерт због лошег здравственог стања.
Пјевачица је прије осам дана наступала на отварању једног клуба у Хрватској, али је због нарушеног здравља морала да прекине наступ.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима се види како је Драгана наслоњена на столицу, плаче и извињава се публици јер није у могућности да настави концерт.
Сцена
Полиција улетјела и прекинула наступ Даре Бубамаре
"Ја, нажалост, нећу моћи да наставим вечерас, зато што ми је јако лоше и морам код љекара. Хвала вам на разумијевању. Надам се да се сљедећи пут видимо. Хвала вам пуно и извините", рекла је Драгана кроз сузе, након чега је напустила салу, преноси "Б92".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
19
19
13
19
06
18
59
18
58
Тренутно на програму