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Драгана Мирковић хитно у сузама прекинула концерт

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 18:52

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Фото: YouTube/printscreen

Драгана Мирковић се расплакала на бини током наступа у Хрватској и била је приморана да прекине концерт због лошег здравственог стања.

Пјевачица је прије осам дана наступала на отварању једног клуба у Хрватској, али је због нарушеног здравља морала да прекине наступ.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима се види како је Драгана наслоњена на столицу, плаче и извињава се публици јер није у могућности да настави концерт.

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"Ја, нажалост, нећу моћи да наставим вечерас, зато што ми је јако лоше и морам код љекара. Хвала вам на разумијевању. Надам се да се сљедећи пут видимо. Хвала вам пуно и извините", рекла је Драгана кроз сузе, након чега је напустила салу, преноси "Б92".

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Тагови :

Драгана Мирковић

концерт

Хрватска

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