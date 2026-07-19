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Скандалозан спот у Србији: Ухапшен тиктокер, сумња се на промоцију педофилије

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 10:56

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Скандалозан спот у Србији: Ухапшен тиктокер, сумња се на промоцију педофилије
Фото: Youtube / Faraon, Toxic Music Produkcija

Марко Радмановић из Сремске Митровице, инфлуенсер и тиктокер који је јавности познатији као Фараон, ухапшен је након што су се на више друштвених мрежа појавили видео-снимци иза којих, како се сумња, стоји управо он, а за које надлежни наводе да промовишу педофилију и сексуалну злоупотребу малољетника у порнографске сврхе.

Спорни спот

Случај је доспио у жижу јавности након објављивања спота за пјесму "Жиг звијери", који је, између осталог, сниман у простору д‌јечије играонице.

Према наводима који су изазвали бурне реакције на друштвеним мрежама, у споту се појављује иконографија са натписом "Свети татица", као и дијалог и сцене за које су бројни корисници оцијенили да садрже сексуалне алузије повезане са малољетним лицима.

Посебну пажњу изазвали су стихови у којима се помиње лице млађе од 18 година, због чега су услиједиле бројне пријаве грађана.

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Аутор спота је испод објављеног видео-записа навео да пјесма и спот, како тврди, не представљају исмијавање вјере и да "свакоме нека суди Бог по заслузи".

"Свети татице, нисам била добра..."

Нумера почиње узнемирујућим дијалогом у којем се д‌јевојчица обраћа икони са његовим ликом ријечима:

"Свети татице, нисам била добра, хоћеш ме казнити?"

На шта он одговара:

"Наравно душо".

Полиција идентификовала корисника налога "Фараон"

Подсјетимо, полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику, у сарадњи са Полицијском управом у Сремској Митровици и Посебним од‌јељењем за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, идентификовали су корисника налога "Фараон".

"По налогу надлежног тужилаштва, он је истог дана доведен у просторије Полицијске управе у Сремској Митровици, након чега је извршен претрес стана и других просторија које користи. Електронски уређаји које је посједовао привремено су одузети ради даљег вјештачења", каже извор.

МУП навео раније пријаве

МУП је саопштио и да су против осумњиченог током 2025. и 2026. године већ поднесене кривичне пријаве због сумње на извршење кривичних д‌јела недозвољене полне радње и полног узнемиравања, након што је, како се наводи, покушао обљубу више малољетних д‌јевојчица.

Такође, из Министарства унутрашњих послова поручују да ће Служба за борбу против високотехнолошког криминала, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, наставити да предузима мјере усмјерене на откривање и процесуирање свих облика сексуалне експлоатације и злостављања д‌јеце на интернету, као и превентивне активности са циљем стварања безбједнијег дигиталног окружења за најмлађе.

Како пријавити спорни садржај

Грађани садржаје за које сумњају да представљају сексуалну експлоатацију д‌јеце могу пријавити преко опције "Репорт" на платформама на којима су објављени, као и Министарству унутрашњих послова путем електронских адреса намијењених пријави оваквих кривичних д‌јела.

На сајту МУП-а наведено је да сви који имају информације о сексуалној злоупотреби малољетних лица у порнографске сврхе на интернету могу доставити пријаву Од‌јељењу за борбу против високотехнолошког криминала путем званичних контакт адреса, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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хапшење

инфлуенсер

педофилија

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