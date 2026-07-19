Киша стигла у Бањалуку, грми око града

Аутор:Стеван Лулић
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Као што су метеоролози раније и најавили, киша је у вечерњим сатима стигла у Бањалуку.
Нешто прије 20 часова у највећем граду српске услиједиле су падавине праћене грмљавином.
Подсјећамо, на страници БХ Метео раније је најављено да се невријеме данас послијеподне сели на сјевер и сјевероисток.
"Тако да се данас послијеподне и вечерас усљед јачег развоја облачности у дијеловима сјеверозападне, централне, источне, а главнином на сјеверу и сјевероистоку Босне очекују локално киша и пљускови са грмљавином. Јужније, у Херцеговини, и данас без падавина уз претежно сунчано и вруће вријеме", кажу метеоролози.
Додају да ће на сјеверу и сјевероистоку Босне послијеподне и навече бити услова за локално јаче невријеме уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак до олујан вјетар.
"Вечерас и у ноћи на понедјељак(20.07.) са сјевера продор хладне фроне и долазак захлађења. Уз продор хладне фронте пролазно у већем дијелу Босне појачан сјеверац уз понегдје мало кише. Од понедјељка свјежије у Босни, док ће Херцеговина на конкретније освјежење чекати до уторка(21.07.) навече, када ће и ту продором хладнијег зрака и сјеверца уз падавине захладити", закључује БХ Метео.
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