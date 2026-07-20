Медији: Злочину који је потресао Словенију и БиХ свједочио малољетни син

Злочину свједочио син

Према незваничним информацијама портала "Журнал24", осумњичени је живио са партнерком и малољетним сином у стамбеној згради у Вухреду, преносе Независне новине.

"Према нашим незваничним информацијама, нападач је наводно пререзао жени гркљан у присуству њиховог д‌јетета. Према нашим незваничним информацијама, осумњичени је наводно имао психолошких проблема", наводи овај медиј.

Словеначки медији незванично пишу да је ријеч о мушкарцу иницијала А.У.

Подсјећамо, да је жена убијена ножем званично је потврдила словеначка полиција.

Они су навели да је о убиству полиција у Цељу обавијештена ноћас око један сат иза поноћи.

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"Мушкарац стар 39 година тешко је повриједио ножем своју партнерку стару 36 година, усљед чега је она преминула на лицу мјеста. Починилац је пјешке напустио мјесто злочина и налази се у бјекству", саопштено је из полиције.

Како додају, од пријема пријаве о убиству интензивно трагају за починиоцем.

Биће укључен и хеликоптерски тим

"Мјесто злочина прегледао је тим за извиђање из Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Цеље. Корушким полицајцима у потрази су се придружиле колеге из других полицијских станица, криминалистички истражитељи из Сектора криминалистичке полиције и водичи паса за помоћ са псима. Такође користимо дрон као помоћ у потрази. Поред осталих, у потрази ће бити укључени и коњаник и хеликоптерски тим", додају они.

Детаљи о осумњиченом мушкарцу

Према подацима полиције, мушкарац је висок око два метра.

"Када је напустио мјесто злочина, носио је фармерке, црну мајицу кратких рукава и црне ципеле. Он је опасна и непредвидива особа, па упозоравамо све да не покушавају да ступе у контакт са њим ако га сретну. Требало би да се повуку на безбједно мјесто и одмах позову полицију на број за хитне случајеве 113", навели су они.