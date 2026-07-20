Медији: Злочину који је потресао Словенију и БиХ свједочио малољетни син

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац (39) из БиХ који је убио своју партнерку у Вухреду у Словенији према незваничним информацијама словеначких медија, пререзао јој је гркљан у присуству њиховог малољетног дјетета.
Према незваничним информацијама портала "Журнал24", осумњичени је живио са партнерком и малољетним сином у стамбеној згради у Вухреду, преносе Независне новине.
"Према нашим незваничним информацијама, нападач је наводно пререзао жени гркљан у присуству њиховог дјетета. Према нашим незваничним информацијама, осумњичени је наводно имао психолошких проблема", наводи овај медиј.
Словеначки медији незванично пишу да је ријеч о мушкарцу иницијала А.У.
Подсјећамо, да је жена убијена ножем званично је потврдила словеначка полиција.
Они су навели да је о убиству полиција у Цељу обавијештена ноћас око један сат иза поноћи.
Хроника
Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији
"Мушкарац стар 39 година тешко је повриједио ножем своју партнерку стару 36 година, усљед чега је она преминула на лицу мјеста. Починилац је пјешке напустио мјесто злочина и налази се у бјекству", саопштено је из полиције.
Како додају, од пријема пријаве о убиству интензивно трагају за починиоцем.
"Мјесто злочина прегледао је тим за извиђање из Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Цеље. Корушким полицајцима у потрази су се придружиле колеге из других полицијских станица, криминалистички истражитељи из Сектора криминалистичке полиције и водичи паса за помоћ са псима. Такође користимо дрон као помоћ у потрази. Поред осталих, у потрази ће бити укључени и коњаник и хеликоптерски тим", додају они.
Према подацима полиције, мушкарац је висок око два метра.
"Када је напустио мјесто злочина, носио је фармерке, црну мајицу кратких рукава и црне ципеле. Он је опасна и непредвидива особа, па упозоравамо све да не покушавају да ступе у контакт са њим ако га сретну. Требало би да се повуку на безбједно мјесто и одмах позову полицију на број за хитне случајеве 113", навели су они.
Хроника
Полиција трага за мушкарцем из БиХ: Осумњичен за убиство у Словенији
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
14
04
13
56
13
54
13
52
13
43
Тренутно на програму