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Харао по маркетима и апотекама: Ухапшен осумњичени за седам крађа у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:42

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучанин Н.М. ухапшен је због сумње да је починио седам крађа у апотекама и маркетима у Бањалуци.

У ПУ Бањалука наводе да је Н.М. ухапшен због сумње да је починио седам кривичних дјела крађе.

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"Лице се сумњичи да је од 1. марта до 14. јула 2026. године извршио седам крађа, на штету маркета и двије апотеке у Бањалуци. Након завршене криминалистичке обраде лица Н.М. те комплетирања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу", саопштила је ПУ Бањалука.

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Тагови :

Крађа

Бањалука

хапшење

осумњичени

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