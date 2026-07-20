Харао по маркетима и апотекама: Ухапшен осумњичени за седам крађа у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Н.М. ухапшен је због сумње да је починио седам крађа у апотекама и маркетима у Бањалуци.
У ПУ Бањалука наводе да је Н.М. ухапшен због сумње да је починио седам кривичних дјела крађе.
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"Лице се сумњичи да је од 1. марта до 14. јула 2026. године извршио седам крађа, на штету маркета и двије апотеке у Бањалуци. Након завршене криминалистичке обраде лица Н.М. те комплетирања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу", саопштила је ПУ Бањалука.
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