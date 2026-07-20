Брачни пар желио да скува ручак у котлићу, па страдали у пожару

Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је избио у стану на Звездари, у којем су страдали муж и жена, вјероватно је изазвала ватра коју је брачни пар наложио како би скували нешто у котлићу.
Према досадашњим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, сумња се да се пламен убрзо отео контроли, након чега је избио пожар који је захватио стан и имао трагичан исход.
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Како се сазнаје, ватрогасци-спасиоци су приликом интервенције у стану затекли котлиће, због чега се, према првим претпоставкама, не искључује могућност да је управо њихова употреба повезана са избијањем пожара. Званична потврда узрока пожара, међутим, очекује се тек након завршетка истраге и вјештачења.
Подсјетимо, пожар је избио у петак 17. јула у стамбеној згради у Челопечкој улици на Звездари, након чега су узнемирене комшије осјетиле густ дим и одмах позвале ватрогасце. Када су екипе стигле на лице мјеста и ушле у стан, затекле су два беживотна тијела.
Према ријечима станара зграде, дим је сатима допирао из стана, због чега су покушавали да ступе у контакт са комшијама, али им нико није одговарао.
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На лице мјеста убрзо су стигли и полиција и екипе Хитне помоћи, чији су љекари могли само да констатују смрт двије особе.
Комшије су испричале да је ријеч о брачном пару који се недавно доселио у зграду и да их нису добро познавали јер су тек постали станари.
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