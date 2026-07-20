Мушкарац из Источне Илиџе задобио тешке повреде: Слетио аутомобилом са пута

Аутор:АТВ редакција
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У несрећи која се догодила 18. јула на планини Височици у Коњицу, једна особа је задобила тешке тјелесне повреде.
У несрећи је учествовао Ђ.Р. (1941) из Источне Илиџе који је управљајући возилом Голф 4 изгубио контролу, скренуо са цесте и ударио у дрво.
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- Исти је колима Хитне помоћи превезен у болницу Коњиц након чега је пребачен у болницу И. Сарајево гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде – саопштено је из МУП-а ХНК.
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