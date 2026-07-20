Удес на путу Зворник-Бијељина, повријеђене три особе

Аутор:АТВ редакција
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Три особе повријеђене су јутрос, од којих двоје теже, у судару три возила у Шепку на магистралном путу Зворник-Бијељина, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.
Два тешко повријеђена лица су транспортована у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуку, а једно је задржано на лијечењу у зворничкој Болници.
Саобраћајна незгода догодила се јутрос око 6.30 часова.
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