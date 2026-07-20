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Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:12

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Мотоциклиста (25) синоћ је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи у Београду.

Незгода се догодила око 22.55 у Устаничкој улици. Мушкарац старости 25 година пао је са мотоцикла и задобио тешке повреде, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

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Он је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар гдје му је пружена неопходна медицинска помоћ.

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Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

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