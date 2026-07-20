Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) и вјерници данас прослављају Светог преподобног Тому Малеина, светитеља који је према црквеном предању најприје био војвода познат по храбрости, снази и богатству, а потом се одрекао свјетовног живота и посветио вјери.
Тома Малеин био је прослављен у биткама, гдје је, како се наводи у житију, однио многе побједе над непријатељским војскама. Међутим, завољевши Христа више од свега што свијет може да понуди, оставио је свој дотадашњи живот и прихватио монашки чин.
Подражавајући скромност и смирење Христа, обилазио је монашка обиталишта и учио се подвигу, молитви и врлинама од искусних подвижника. Према предању, када је пожелио још строжи начин живота и повлачење у тишину, указао му се Свети пророк Илија и повео га ка гори Малеа, у близини Свете Горе.
Свијет
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Тамо је Свети Тома живио усамљеничким животом, посвећен молитви и духовном подвигу. Иако је желио да буде скривен од људи, вијест о његовој светости брзо се проширила, па су вјерници почели да долазе код њега тражећи утјеху, помоћ и исцјељење.
Према црквеном предању, Светом Томи Малеину била је дарована благодат чудотворства. Вјерници су му приписивали бројна исцјељења – да је слијепима враћао вид, хромима способност да ходају, као и да је помагао људима обољелим од различитих болести.
Једно од чуда које се посебно помиње јесте да је молитвом извео извор воде на мјесту гдје је није било. Такође се наводи да су поједини људи током његове молитве виђали свјетлост налик огњеном стубу која је обасјавала мјесто његовог подвига.
Предање каже да његова чудотворна помоћ није престала ни након смрти. Вјерници који су са вјером долазили његовим моштима, према црквеним записима, добијали су утјеху и исцјељења од различитих болести и невоља.
Свети Тома Малеин упокојио се у 10. вијеку, а Српска православна црква га прославља 20. јула по новом календару.
Обичаји и молитва на дан Светог Томе Малеина
На празник Светог Томе Малеина вјерници се обраћају овом светитељу у молитви, тражећи здравље, помоћ и заштиту од невоља. Посебно се поштује као заштитник болесних и оних који траже духовну снагу у тешким животним тренуцима.
(Курир)
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