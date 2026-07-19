Почиње масовна процјена вриједности непокретности

Аутор:Бојан Носовић
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Око 1.000 људи наредне године ће прећи Републику Српску уздуж и попријеко и пописати све непокретности.
То је план Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, масовна процјена вриједности непокретности се оцјењује као стратешки пројекат јер ће свима бити од користи.
"То је веома битно када су у питању банке, хипотеке, када су у питању процјенитељи када је у питању сама пореска политика гдје грађани сада попуњавају упитнике који су врло компликовани на начин на дли је столарија ПВЦ или дрвена, оваква или онаква, то ћемо све ми за њих да одрадимо", каже Драган Станковић, директор РУГИП-а.
Пореска управа ће да црпи податке из РУГИП-а, зато и у овом предузећу подржавају пројекат. Директор за АТВ каже, значај је вишеструк.
"Овај пројекат ће сигурно довести до прије свега правичнијег утврђивања пореза на непокретности а сви они порески обвезници који нису у систему ући ће у систем односно у фискални регистар непокретности тако да очекујемо и повећање прихода и по том основу", увјерен је Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске.
Већ је рађен пилот пројекат у Лакташима, овај град је имао порез од непокретности око 900.000 марака, годину након урађеног пројекта порез је скочио на више од 2 милиона марака зато што се приступило свим некретнинама. Бенефите наравно већ осјете.
"Сав приход од пореза на непокретност град Лакташи је усмјерио у изградњу инфраструктуре и за побољшање услова живота свих наших грађана што су они и осјетили у претходном периоду. Још једна битна ставка је да смо довели грађане у равномјеран положај", каже Дарко Станковић, замјеник градоначелника Лакташа.
И остале локалне заједнице све ово нестрпљиво чекају. Дочека је Билећа, ових дана је почела процјена.
"За општине у Републици Српској, као што је Билећа, масовна процјена може бити значајан алат за реалније планирање буџета, боље управљање општинском имовином, ефикасније планирање развоја и привлачење инвестиција. Грађани неће имати никаквих трошкова, као ни општина Билећа, јер ће цјелокупни процес водити РУГИПП", рекла је Наташа Цуца, начелник Одјељења за урбанизам у Билећи.
Доћи ће се до тачне вриједности сваке непокретности у Српској па чак и до оних које су дограђене а нису евидентиране. Доћи ће и крај скривеним власницима.
Пројекат масовне процијене вриједности непокретности требало би да открије и стварне власнике станова. Тако би се на примјер у Требињу могло коначно сазнати ко купује све силне станове. Овај пројекат ће довести и до тога да сви коначно почну плаћати порезе на непокретности.
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