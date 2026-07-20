Велика промјена на црногорском приморју која је разбјеснила туристе

Аутор:АТВ редакција
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Нова правила на црногорским плажама су разбјеснила туристе.
Наиме, према писању познате странице Подгорички времеплов, укинуто је бесплатно кориштење лежаљки и сунцобрана од 17 часова за иностране држављане, док је оно омогућено само локалцима, који ће том приликом морати да покажу личну карту, пасош или неки други документ.
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"Грађани Црне Горе од ове љетне сезоне могу бесплатно да користе лежаљке и сунцобране на црногорским плажама након 17 часова, али само уз показивање важећег идентификационог документа. За разлику од претходних година, када је ова погодност важи за све посјетиоце, ново правило више не обухвата стране туристе", пише у објави и додаје се:
"Иако су се посљедњих седмица појавиле бројне притужбе грађана и туриста да им је плажни мобилијар наплаћен и након 17 часова, из ЈП 'Морско добро' још нису дали додатно појашњење у вези са примјеном овог правила."
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Исто тако, натпис у Сутомору је изазвао жестоку полемику на друштвеним мрежама, а такође се тиче приступа плажама и наплати лежаљки и сунцобрана. На једном натпису пише "слободан дио плаже, сљедећи улаз", а на другом "ко није платио лежаљке до 17 часова, нема право да користи исте".
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