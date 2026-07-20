Logo

Велика промјена на црногорском приморју која је разбјеснила туристе

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:44

Коментари:

1
Плажа
Фото: pexels/Gabriel Rissi

Нова правила на црногорским плажама су разбјеснила туристе.

Наиме, према писању познате странице Подгорички времеплов, укинуто је бесплатно кориштење лежаљки и сунцобрана од 17 часова за иностране држављане, док је оно омогућено само локалцима, који ће том приликом морати да покажу личну карту, пасош или неки други документ.

Хрватска

Регион

Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

"Грађани Црне Горе од ове љетне сезоне могу бесплатно да користе лежаљке и сунцобране на црногорским плажама након 17 часова, али само уз показивање важећег идентификационог документа. За разлику од претходних година, када је ова погодност важи за све посјетиоце, ново правило више не обухвата стране туристе", пише у објави и додаје се:

"Иако су се посљедњих седмица појавиле бројне притужбе грађана и туриста да им је плажни мобилијар наплаћен и након 17 часова, из ЈП 'Морско добро' још нису дали додатно појашњење у вези са примјеном овог правила."

илу-сунчање

Савјети

Како вам пјена за бријање може помоћи ако изгорите на сунцу: Трик који ублажава тегобе

Исто тако, натпис у Сутомору је изазвао жестоку полемику на друштвеним мрежама, а такође се тиче приступа плажама и наплати лежаљки и сунцобрана. На једном натпису пише "слободан дио плаже, сљедећи улаз", а на другом "ко није платио лежаљке до 17 часова, нема право да користи исте".

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Плажа

туристи

лежаљка

Коментари (1)

Прочитајте више

Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Сцена

Огласила се Драгана Мирковић након прекинутог наступа

2 ч

0
доктор љекар медицина

Свијет

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

2 ч

0
Лионел Меси из Аргентине грли Ламина Јамала (19) из Шпаније након финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недjељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

3 ч

0
србијанска глумица водитељица ТВ лице

Сцена

Сузана Манчић има молбу за трудну кћерку: ''Немој, као Бога те молим...''

3 ч

0

Више из рубрике

Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

2 ч

0
Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Регион

Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

5 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Затвореник побјегао са психијатрије, па пронађен на Цетињу

6 ч

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Регион

Мистериозна зараза хара у Сјеверној Македонији: Више од 1.400 људи завршило у болници

6 ч

0

  • Најновије

14

04

Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра

13

56

Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

13

54

Цвијановић: Онемогућено ступање на снагу штетне одлуке предсједништва БиХ

13

52

Напитак који враћа снагу за пет минута: Додајте само мало овог зачина у лимунаду

13

43

Додик: Русија неће бити поражена, ЕУ ће дуго трпјети посљедице својих одлука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима