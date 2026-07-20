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Затвореник побјегао са психијатрије, па пронађен на Цетињу

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:59

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Невјероватан бијег десио се прошлог мјесеца у њемачкој установи у Ростоку, а бјегунац је чак мјесец дана био бјекству, да би га коначно лоцирали у Црној Гори.

Наиме, пацијент (26) из психијатријске установе за затворенике у Ростоку је 3. јуна 2026. током пратње успео успио да побјегне чуварима.

Непосредно након бјекства предузете су све могуће мјере потраге, које у почетку нису дале резултате. Међутим, мушкарац је коначно лоциран и то скоро 2000 километара даље, у Црној Гори! Хапшење је прије два дана потврдила и Криминалистичка полиција Мекленбург-Западног Поморја.

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Наиме, полиција је одмах након бјекства спровела опсежну потрагу, али је бјегунац остао недоступан. Тек даља истрага Криминалистичког од‌јељења у Ростоку довела је истражитеље на прави траг. Према њиховим сазнањима, 26-годишњак се одмах након бјекства упутио у Србију, гд‌је је покушао да прикрије свој боравак.

Пронађен у хотелу с д‌јевојком

У сарадњи са Тужилаштвом у Оснабрику и специјалним тимом за потрагу ЛКА, власти су успјеле да прате његово даље кретање ка Црној Гори. Пресудни траг довео је истражитеље до хотела у Цетињу, гд‌је се налазио заједно са својом девојком. Црногорска полиција га је привела и ухапсила.

Овах 26-годишњак би ускоро требало да буде изручен Њемачкој, а затим враћен у психијатријску установу у Ростоку, преносе Независне.

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Тагови :

Психијатрија

Црна Гора

Њемачка

потрага

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