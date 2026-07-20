Затвореник побјегао са психијатрије, па пронађен на Цетињу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Невјероватан бијег десио се прошлог мјесеца у њемачкој установи у Ростоку, а бјегунац је чак мјесец дана био бјекству, да би га коначно лоцирали у Црној Гори.
Наиме, пацијент (26) из психијатријске установе за затворенике у Ростоку је 3. јуна 2026. током пратње успео успио да побјегне чуварима.
Непосредно након бјекства предузете су све могуће мјере потраге, које у почетку нису дале резултате. Међутим, мушкарац је коначно лоциран и то скоро 2000 километара даље, у Црној Гори! Хапшење је прије два дана потврдила и Криминалистичка полиција Мекленбург-Западног Поморја.
Свијет
Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви
Наиме, полиција је одмах након бјекства спровела опсежну потрагу, али је бјегунац остао недоступан. Тек даља истрага Криминалистичког одјељења у Ростоку довела је истражитеље на прави траг. Према њиховим сазнањима, 26-годишњак се одмах након бјекства упутио у Србију, гдје је покушао да прикрије свој боравак.
У сарадњи са Тужилаштвом у Оснабрику и специјалним тимом за потрагу ЛКА, власти су успјеле да прате његово даље кретање ка Црној Гори. Пресудни траг довео је истражитеље до хотела у Цетињу, гдје се налазио заједно са својом девојком. Црногорска полиција га је привела и ухапсила.
Овах 26-годишњак би ускоро требало да буде изручен Њемачкој, а затим враћен у психијатријску установу у Ростоку, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Здравље
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч1
Регион
20 ч0
Најновије
11
12
11
11
10
56
10
52
10
49
Тренутно на програму