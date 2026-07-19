Нови детаљи трагедије: Погинула дјевојка је била ватрогасац

Аутор:АТВ редакција
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Припадници ДВД-а Крашић опростили су се на друштвеним мрежама од своје младе колегинице (18) која је у суботу ујутро, 18. јула, погинула у саобраћајној несрећи на ауто-путу А1.
"С неизмјерном тугом и боли опраштамо се од наше младе колегинице. Иако је њен животни и ватрогасни пут прекинут прерано, траг који је оставила у нашој јединици је неизбрисив. Њезина племенитост, несебичност и спремност да помогне другима остаће трајна инспирација свима нама. Породици изражавамо најдубље саучешће. Мирно спавај, драга наша. Ватрогасци не умиру, они одлазе на вјечну стражу", објавили су.
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У коментарима испод објаве су се од дјевојке опростили и бројни пријатељи, познаници те други ватрогасци.
Полиција је у недјељу објавила детаље несреће у којој је страдала дјевојка.
Несрећа се догодила око 9 сати, између 18. и 19. километра ауто-пута А1 код Јастребарског. Дјевојка се BMW-ом загребачких регистарских ознака кретала лијевом саобраћајном траком, управљајући аутомобилом без положеног возачког испита.
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Према полицији, није држала потребан размак иза возила испред себе па је, покушавајући избјећи директан налет, скренула улијево и предњим дијелом ударила у други аутомобил.
Након судара BMW је одбачен на меки терен, гдје је ударио у ограду и два стабла те се зауставио. Осамнаестогодишњакиња је смртно страдала на мјесту несреће.
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