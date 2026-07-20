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Амерички истражиоци у Дервенти: Почиње свједочење логораша

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:28

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Амерички истражиоци стигли у Дервенту.
Фото: РТРС

У Дервенту је стигла група америчких тужилаца који истражују злочине над Србима у логорима Рабић и Дом војске. Логоре су 1992. године формирале хрватско-муслиманске формације.

Са службеницима Агенције за истраге и заштиту планирано је да узму изјаве од логораша који су прошли страхоте у тим злогласним логорима.

Дервента

Градови и општине

У Дервенти свједочења Срба пред америчким истражиоцима

Данас је планирано да буду саслушана два логораша. Претпоставља се да прикупљају податке о лицима настањеним у Америци, која су чинила злочине у Дервенти током 1992. године, успјешно избјегавши да до сада за то буду кажњени.

Ово је први пут да амерички истражиоци и тужиоци долазе у Дервенту да прикупе свједочења о страдању Срба.

(РТРС)

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Тагови :

Дервента

свједочење

логораши

тужилац

Америка

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