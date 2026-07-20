Амерички истражиоци у Дервенти: Почиње свједочење логораша

Аутор:АТВ редакција
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У Дервенту је стигла група америчких тужилаца који истражују злочине над Србима у логорима Рабић и Дом војске. Логоре су 1992. године формирале хрватско-муслиманске формације.
Са службеницима Агенције за истраге и заштиту планирано је да узму изјаве од логораша који су прошли страхоте у тим злогласним логорима.
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У Дервенти свједочења Срба пред америчким истражиоцима
Данас је планирано да буду саслушана два логораша. Претпоставља се да прикупљају податке о лицима настањеним у Америци, која су чинила злочине у Дервенти током 1992. године, успјешно избјегавши да до сада за то буду кажњени.
Ово је први пут да амерички истражиоци и тужиоци долазе у Дервенту да прикупе свједочења о страдању Срба.
(РТРС)
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