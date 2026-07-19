Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је данас у Горњем Јеловцу да су усташе у Независној Држави Хрватској (НДХ) убијањем српске дјеце хтјели да униште будућност српског народа, што никада неће бити заборављено нити опроштено.
"Други свјетски рат на Козари, у Поткозарју и у НДХ карактерише чињеница да су усташе имали дјечије логоре, да су једнако убијали дјецу у Дракулићу, Пребиловцима и на многим другим мјестима", рекао је Додик.
Додик је на обиљежавању Дана сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. године, истакао да је њихово убијање било убијање будућности.
Република Српска
Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида НДХ над Србима
"Убијали их само зато што су били Срби, православне вјере и што су обезбеђивали нашу будућност. Злочини усташа никада не могу бити заборављени, нити се убијање дјеце може опростити", рекао је Додик.
Он је истакао да је монструозност усташа превазишла све до тада.
"Посебни логори за дјецу били су усмјерени ка томе да се једна трећина елиминише болестима или убијањима, а једна да се прекрсти. Када уђете у тај логор, није било могућности да останете живи ако се не прекрстите. Ту није, наравно, невина ни католичка црква тог времена", рекао је Додик, преноси "Срна".
Указао је да ови монструми, нажалост, нису били кажњени.
"Живјели су у вријеме комуниста, јер се ни тада није говорило о томе како су страдала српска дјеца и увијек су настојали да се сакрију злочини над Србима због наводне приче о комунизму, братству и јединству", навео је Додик.
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А онда је, каже, дозвољено да усташки крвници и њихово цвијеће - муслимани у БиХ, буду рехабилитовани, да би након 40-50 година кренули са рушењем Југославије и са чињењем нових злочина над Србима.
"Данас на многим просторима на којима је српски народ некада био доминантан више нема Срба. То је случај са читавом Крајином у Хрватској, али и значајним дијелом Крајине у БиХ", рекао је Додик.
Када се све то сабере, каже Додик, поставља се питање како је српски народ уопште могао да преживи сву ту голготу и страдања која су била велика по обиму и по монструозности.
"Данас морамо бити поносни на нашу Републику Српску и морамо је бранити свим расположивим средствима", закључио је Додик.
Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. године обиљежава се данас у Горњем Јеловцу код Приједора.
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НДХ је била једина земља у свијету која је основала концентрационе логоре за дјецу у којима је, према званичним подацима, убијено више од 75.000 дјеце, а од тог броја највише је било Срба.
У засеоку Мацуре је током њемачко-усташке офанзиве на Козару у љето 1942. године убијено 312 Срба из више поткозарских села, међу којима је било 75 дјеце до 14 година.
У процесу "прочишћавања хрватске нације", српска, ромска и јеврејска дјеца убијана су на најстрашније могуће начине.
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