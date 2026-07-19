Тришић Бабић: Покушај да се укидањем конститутивности дође до бошњачке БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Називати конститутивност народа у БиХ "превазиђеним совјетским моделом", како то кажу такозвани независни интелектуалци "Круга 99", није ништа друго него политички покушај да се делегитимише уставни поредак успостављен Дејтонским споразумом с циљем преуређења БиХ у грађанску државу, изјавила је за Срну вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Тришић Бабић је истакла да, поред тога што не поштују Устав и Дејтон, ови назови интелектуалци овакве поруке пласирају под плаштом интелектуалног ауторитета, иако занемарују основну чињеницу да конститутивност није никакав совјетски изум, већ уставни механизам који гарантује да ниједан народ не може бити прегласан и политички потчињен другом.
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"Када неко тражи укидање конститутивности, у суштини тражи укидање политичке равноправности Срба, Хрвата и Бошњака и отвара врата доминацији најбројнијег народа, то јесте бошњачког. То није никаква грађанска демократија, како они покушавају да представе, већ класични примјер да под паролом модернизације и грађанштине успоставе политичку хегемонију муслимана у БиХ, што им је и био ратни циљ", нагласила је Тришић Бабић.
Она је рекла да је парадоксално да они који се представљају као заштитници демократије оспоравају уставни принцип који је омогућио окончање рата и успостављање мира у БиХ.
"Умјесто што на овај начин нападају на Дејтонски споразум, корисније би им било да се залажу за његово досљедно поштовање, јер без равноправности конститутивних народа нема ни стабилне ни функционалне БиХ", указала је Тришић Бабић и додала да је БиХ дејтонска, а не унитарна, национална држава једног народа или грађанска.
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Наводећи да творци и гаранти Дејтонског споразума добро познају историјске, правне и политичке чињеница у БиХ, Тришић Бабић је истакла да конститутивност није производ совјетске идеологије, већ уставна категорија која је настала као одговор на специфичну сложеност БиХ и потребу да се обезбиједи равноправност три конститутивна народа, гдје ниједан од њих не може бити мањина.
Тришић Бабић је поручила да конститутивност није препрека демократији, већ уставна гаранција политичке равноправности народа у БиХ која је по свом карактеру вишенационална, те упозорила да свака озбиљна расправа о уставним промјенама мора почивати на аргументима и консензусу, а не на етикетирању и историјским аналогијама које не одговарају стварном стању и уставном поретку државне заједнице БиХ.
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Асоцијација независних интелектуалаца "Круг 99" критиковала је данас, како су навели, инсистирање званичног Загреба на моделу конститутивности народа у БиХ.
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